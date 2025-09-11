恐損害美國際形象…逾百家新聞機構籲美國 勿緊縮外國記者簽證期限

逾100家國際媒體與新聞業組織今天呼籲美國政府，不要縮短外國記者在美國的居留期限，否則會損害美國的國際形象。

包括法新社在內的118個聯署單位在聯合聲明中指出，川普總統的計畫將「降低來自美國的新聞數量與品質」，並「損害而非提升美國的全球地位」。

聲明的支持者涵蓋國際通訊社如法新社、路透，公共媒體如英國BBC、德國ARD、澳洲ABC，以及全國性報紙如加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）與「愛爾蘭時報」（Irish Times），還有「無國界記者組織」（RSF）、保護記者委員會（CPJ）等新聞自由團體。

川普政府上月提出計畫，將外國記者的簽證縮短至可續簽的240天，中國記者甚至僅限90天，並對學生簽證設置4年上限。目前規定允許記者在美居留長達5年。

聲明強調，5年的期限讓記者能「獲取深度知識、建立可信的人脈、並深入融入背景脈絡，從而向全球觀眾解釋美國」。這對美國利益至關重要，因為「能確保美國的政策、文化與領導力，能以各國語言清楚、準確地傳達給國際觀眾」。

這些新聞機構示警，縮短記者居留時間「將使世界對美國新聞與時事的了解更加有限」；並強調：「競爭對手與強權對手將迅速填補這個真空，以符合自身利益的論述來取代事實」。

此簽證改革是美國更廣泛收緊有關外國人政策的一部分。