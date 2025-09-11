快訊

獨／美濃大峽谷案爆發…高雄土資場全面停收營建廢土 業者嘆：誰想隨地便溺

金管會公布壓力測試結果 3家銀行、5家壽險嚴重情境下不合格

恐損害美國際形象…逾百家新聞機構籲美國 勿緊縮外國記者簽證期限

中央社／ 巴黎11日綜合外電報導
逾100家國際媒體與新聞業組織今天呼籲美國政府，不要縮短外國記者在美國的居留期限，否則會損害美國的國際形象。示意圖／Ingimage
逾100家國際媒體與新聞業組織今天呼籲美國政府，不要縮短外國記者在美國的居留期限，否則會損害美國的國際形象。示意圖／Ingimage

逾100家國際媒體與新聞業組織今天呼籲美國政府，不要縮短外國記者在美國的居留期限，否則會損害美國的國際形象。

包括法新社在內的118個聯署單位在聯合聲明中指出，川普總統的計畫將「降低來自美國的新聞數量與品質」，並「損害而非提升美國的全球地位」。

聲明的支持者涵蓋國際通訊社如法新社、路透，公共媒體如英國BBC、德國ARD、澳洲ABC，以及全國性報紙如加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）與「愛爾蘭時報」（Irish Times），還有「無國界記者組織」（RSF）、保護記者委員會（CPJ）等新聞自由團體。

川普政府上月提出計畫，將外國記者的簽證縮短至可續簽的240天，中國記者甚至僅限90天，並對學生簽證設置4年上限。目前規定允許記者在美居留長達5年。

聲明強調，5年的期限讓記者能「獲取深度知識、建立可信的人脈、並深入融入背景脈絡，從而向全球觀眾解釋美國」。這對美國利益至關重要，因為「能確保美國的政策、文化與領導力，能以各國語言清楚、準確地傳達給國際觀眾」。

這些新聞機構示警，縮短記者居留時間「將使世界對美國新聞與時事的了解更加有限」；並強調：「競爭對手與強權對手將迅速填補這個真空，以符合自身利益的論述來取代事實」。

此簽證改革是美國更廣泛收緊有關外國人政策的一部分。

美國 簽證 川普

延伸閱讀

執政半年成績單曝光？智庫指川普上任後「美國民主倒退」：鼓勵民粹強人領袖

寄生屋底！電視、床墊樣樣有 美國一男偷搬進民宅地下夾層連電都偷接

美國收手了？擬減少對歐軍援 立陶宛強調自主防衛但仍盼支持

川普盟友柯克遇刺亡…專家憂「政治暴力惡性循環」：此案恐成為導火線

相關新聞

美國右派網紅柯克槍擊案 調查人員找到凶槍…已掌握凶嫌面貌、年紀

美國保守派活動家、演說家、倡議組織「美國轉折點」聯合創辦人柯克10日遭槍擊身亡，案發12小時後凶嫌尚未落網。美國CNN報...

川普盟友柯克遇刺亡…專家憂「政治暴力惡性循環」：此案恐成為導火線

美國右翼意見領袖柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡，標誌著美國政治暴力升級的一個分水嶺。部分專家憂心，此事將進一步...

正妹啦啦隊員產子扔衣櫃棄屍 遭爆萬聖節扮孕婦：當媽是人生目標

大學可能是許多人一生中最多采多姿的時光，也許有人會做些瘋狂的事情紀念這段時期。不過，近日美國肯塔基大學傳出一起駭人事件，21歲啦啦隊員...

恐損害美國際形象…逾百家新聞機構籲美國 勿緊縮外國記者簽證期限

逾100家國際媒體與新聞業組織今天呼籲美國政府，不要縮短外國記者在美國的居留期限，否則會損害美國的國際形象

執政半年成績單曝光？智庫指川普上任後「美國民主倒退」：鼓勵民粹強人領袖

一個民主智庫今天發布報告指出，美國總統川普上任頭6個月的行政越權和削減對外援助資金，損害了國際民主化的努力，並鼓勵著全球...

川普盟友遭槍殺 美政客人人自危？馬斯克放話：特斯拉應為我加強保安

美國總統川普（Donald Trump）盟友、右翼名嘴查理柯克（Charlie Kirk，下稱柯克）9月10日在猶他州的猶他谷大學（Utah Valley University）演講時遇刺死亡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。