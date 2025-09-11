執政半年成績單曝光？智庫指川普上任後「美國民主倒退」：鼓勵民粹強人領袖

一個民主智庫今天發布報告指出，美國總統川普上任頭6個月的行政越權和削減對外援助資金，損害了國際民主化的努力，並鼓勵著全球各地的民粹主義領袖。

路透社報導，「國際民主及選舉協助研究所」（International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA）在2025年1月至4月發布了20項警告，數量是過去兩年的兩倍，記錄下美國政府破壞形塑美國民主的規則、制度和規範。

IDEA在報告中，提及限制學術自由、將抗議活動視為犯罪、質疑經認證選舉的合法性、選擇性限制媒體對行政機關的採訪，以及繞過標準的正當法律程序等。

IDEA在年度「全球民主現況」（Global State of Democracy）報告中說：「在不到6個月內，美國國內政治體制也失去了大量象徵意義，日益成為行政權過度擴張的參照範例，比起支持民主候選人，更鼓勵了民粹強人領袖。」

川普政府上任以來，凍結並削減數十億美元的對外援助，希望確保美國納稅人的錢僅用於符合川普「美國優先」政策計畫。

此舉導致美國國際開發總署（USAID）停擺，根據醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）刊登的研究，川普政府削減的資金，原本可在2030年前避免逾1400萬人死亡。

IDEA的報告也顯示，其全球民主指數在2024年連續第9年下滑。與5年前相比，約54%國家在至少一項IDEA關鍵指標出現倒退，諸如具公信力的選舉和言論自由。

去年全球約16億人參與投票的選舉「超級週期」，具公信力的選舉指標跌至30年來最低水準，在接受調查的173個國家中，有1/5出現下滑。

IDEA指出：「為了反擊，民主國家需要保護民主的關鍵要素，例如選舉和法治，同時也對政府進行深刻改革，以實現公平、包容和共同繁榮。」