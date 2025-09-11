川普盟友遭槍殺身亡…柯克遇襲加深美政治暴力陰影 當局追捕在逃槍手

快訊

中央社／ 猶他州奧勒姆11日綜合外電報導
美國保守派人物，同時也是川普的重要盟友柯克（Charlie Kirk）在猶他谷大學演講時遇襲身亡。警方表示槍手在逃，當局已展開追捕行動。路透

美國保守派人物，同時也是川普的重要盟友柯克（Charlie Kirk）在猶他谷大學演講時遇襲身亡。警方表示槍手在逃，當局已展開追捕行動。

綜合法新社和路透社報導，31歲的柯克昨天在猶他谷大學（Utah Valley University）演講時頸部中彈身亡。現場影片顯示他正對群眾發表演說，突然傳出一聲槍響，他隨即癱坐椅子上，攝影機鏡頭迅速移開，現場聽眾陷入一陣恐慌。

調查人員對犯嫌是否落網說法不一。聯邦調查局（FBI）起初表示1名嫌疑人已遭拘留，警方則稱槍手在逃。

FBI局長巴特爾（Kash Patel）在社群媒體X上表示，嫌疑人已遭拘留。猶他州公共安全廳長梅森（Beau Mason）不久後則表示，槍手仍在逃，「我們認為這是一起針對性攻擊事件」。

梅森告訴媒體，監視器畫面顯示一名疑似槍手的嫌犯，身穿深色衣物。而在案發約8小時後，當局表示仍未拘留任何嫌疑人。

州警昨天晚間發表聲明說，2名男子遭到拘留，其中1人接受警方訊問，但2人都已獲釋。聲明中說：「目前沒有證據顯示這2人與槍擊案有關。案件仍在調查中，追捕槍手行動持續進行。」

FBI已設立一條數位專線，呼籲民眾提供相關線索。

柯克在大學演講時遭槍擊身亡，美國政壇人士感到震驚，也譴責暴力。

副總統范斯（JD Vance）在社群平台發文：「主啊，賜給他永恆的安息。」

前總統拜登（Joe Biden）也在X平台寫道：「我們的國家不容許這種暴力，必須立刻停止。」

加州州長紐松（Gavin Newsom）稱此襲擊「令人作嘔、卑劣且無恥」。

過去曾遭槍擊受重傷的前國會議員吉福茲（Gabrielle Giffords）表示，她對此「感到震驚」。

3個月前，明尼蘇達州一名男子殺害了一名民主黨籍州議員及其丈夫，並槍傷另一名民主黨人，美國政治暴力陰影再度加深。

