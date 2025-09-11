正妹啦啦隊員產子扔衣櫃棄屍 遭爆萬聖節扮孕婦：當媽是人生目標

大學可能是許多人一生中最多采多姿的時光，也許有人會做些瘋狂的事情紀念這段時期。不過，近日美國肯塔基大學傳出一起駭人事件，21歲啦啦隊員萊肯（Laken Snelling）涉及命案，警方在她位於校外的住所發現一具嬰屍。事件曝光後，萊肯遭起底去年萬聖節甚至「假扮孕婦」，疑雲重重的案件震撼全美。

綜合外電報導，警方上月31日在萊肯位於校外住處的衣櫃中，發現一名被垃圾袋包裹的嬰兒，現場隨即宣告死亡。面對警方調查，萊肯坦承自己產下該名嬰兒，至於嬰兒確切死因，警方表示仍需進一步分析才能確認。

萊肯被控隱藏嬰兒出生、湮滅物證與虐待遺體等罪名，但她一概不認罪。目前萊肯已繳交10萬美元（約新台幣303萬元）保釋金，並被限制居住在田納西州的父母家中，預計於9月26日出庭。

案件曝光後，萊肯遭起底去年10月的萬聖節，曾在社群媒體上分享自己挺著孕肚，配戴肯塔基媽媽（Kentucky Mom）徽章的照片，她甚至還在貼文中提到「當媽媽」是人生目標之一。這些照片原本由肯塔基大學啦啦隊分享，但在萊肯遭警方逮捕後遭刪除。

此外，肯塔基大學發言人證實，萊肯不僅退出啦啦隊，且已辦妥退學手續。

不過，嬰兒的生父仍成謎，萊肯的前男友以賽亞（Izaiah Hall）已配合警方提供DNA樣本供檢測；而她最近的男友康納（Connor Jordan），曾出現在她被捕前幾個月的貼文中。

目前仍不清楚萊肯當時懷孕周數，以及是誰最先向警方通報。由於嬰兒死因未確定，加上謎團重重，隨著案件偵辦進展，已引起美國校園與社會廣泛關注。