槍擊案前一週　川普盟友柯克亞洲行宣揚右翼理念

在遭槍殺前一週，美國右翼政治評論員柯克（Charlie Kirk）在他的首次亞洲演講巡迴中，先在韓國讚揚保守派年輕男性的崛起，隨後在日本東京警告「全球主義威脅」。

路透社報導，31歲的柯克經常以針對性別、移民等議題的煽動性言論，協助共和黨籍總統川普向年輕選民宣傳其施政理念。他昨天在猶他州一所大學演講時遭槍擊，頸部中彈。

他5日在首爾出席「2025年壯大韓國」（Build UpKorea 2025）保守派會議時，提到自己如何「為川普帶來勝利」。這場會議過去也曾邀請過川普的長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）等人演講。

柯克在華麗煙火效果中登場，觀眾邊揮舞手機邊高喊「美國」。他告訴在場聽眾：「全球多洲正同時出現年輕人，特別是男性，轉向保守的潮流。」

他說：「這種現象並非美國獨有，因此更值得關注。這也是我選擇韓國作為我亞洲巡迴第一站的原因。」

近年來在北美、歐洲和亞洲的選舉中，出現年輕男性傾向投票支持右翼政黨，而年輕女性則偏向左翼的現象。這與疫情前兩性普遍支持進步派的情況有所不同。

柯克在首爾行程結束後前往東京，出席新興政黨參政黨主辦的座談會。參政黨在7月的日本參議院選舉中取得突破，並警告日本正遭受移民的「無聲入侵」。

柯克在活動前接受參政黨議員訪問時表示：「我很高興能學習，也希望能激勵你們偉大國家的人民，持續對抗這個全球主義威脅。」

參政黨黨魁神谷宗幣今天在社群平台X發文表示，對柯克的死訊感到「震驚且心碎」，並稱他是「致力與我們共同打造未來的同志」。