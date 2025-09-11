遭美拘留南韓工人推遲一天返國 韓外交部曝「川普建議他們留下」

美國執法單位日前大舉突襲現代汽車和LG在喬治亞州的電池工廠，逮捕約300名南韓公民。原本經協調於當地時間10日搭乘大韓航空包機返回南韓，但行程後來延後一天。南韓政府透露，延後原因是「美國總統川普建議他們暫時留在美國」。

南韓中央日報報導，南韓外交部一名官員在駐美大使館舉行的記者會上表示，南韓外長趙顯在與美國國務卿魯比歐會談時，雙方曾討論此事。

該官員表示，趙顯會晤魯比歐後得知，美方立場是，川普認為這些被拘留的韓國公民都是熟練工人，因此建議他們不要返國，而是繼續留在美國工作，協助培訓當地勞動力，並已下令暫停遣返程序，以了解韓方對此的立場。

據轉述，趙顯表示，這些南韓公身心俱疲、驚魂未定，建議先回國休息，再考慮工作的問題。美方尊重韓方意見，表示將安排他們返回南韓。趙顯也表示，美方承諾這些南韓公民今後再次訪美時，不會受到任何不利影響。

此前有報導指出，被拘留的南韓公民返國時間之所以推遲，是因為美方內部對是否在移送至機場前採取上銬等措施存在意見分歧。不過，根據韓聯社的報導，川普已同意南韓的要求，確保這些工人不會上銬。

據前述官員表示，雖然美方對押送程序有嚴格規定，但川普已指示，應依韓方強烈要求，在不使用手銬等束縛措施的情況下，將人員自拘留設施押送至機場。他並強調，川普之所以如此重視南韓是基於韓美領袖在高峰會建立的深厚情誼，以及南韓政府在整起事件始終如一表達立場所爭取到的成果。

該官員補充指出，韓方將持續與美方緊密協調，全力確保所有國民安全返國，直至最後一人。