激勵一代年輕政治行動派！柯克遇刺撼動白宮 川普下令降半旗4天

美國保守派活動家柯克（Charlie Kirk）10日遭槍擊身亡，總統川普堪稱破格下令降半旗4天，更稱「這是美國的一個黑暗時刻」。華盛頓郵報報導，白宮西翼瀰漫著震驚與淚水，官員們正努力消化失去這位摯友的事實。

白宮有整整一代二十多歲到三十多歲的官員，是在川普總統首次執政後的時代踏入政壇，如今掌握不少最具影響力的職位，柯克則與他們私交甚篤。

柯克是美國青年保守派的重要人物，自18歲創立「美國轉折點」以來，就在富有金主支持下積極於大學校園傳播理念。雖然柯克極具爭議，以反跨性別、反女性主義和反平權行動的言論挑釁左派，但許多年輕官員都將川普再次當選以及自身踏入政治的道路歸功於他。

同時，柯克深諳如何凝聚新一代政治活動人士的熱情，激勵青年投身保守主義，擴大川普在年輕族群的吸引力。他擁抱川普多項最具爭議的政策，對於由此帶來的分裂效應毫不避諱，Podcast甚至成了為川普2020年敗選尋求翻盤的重要號召平台。

曾協助管理川普競選運作和財務的柯克老友德維特（Jeff DeWit）表示：「沒有人能夠更簡單扼要地向青年運動解釋，保守理念應該如何勝出。對共和黨來說，這是一次毀滅性且無可取代的損失。除了川普，沒有人在黨內擁有如此的吸引力。」

柯克遭槍擊令白宮全體震驚，西翼官員緊盯福斯新聞，努力理解局勢變化。一名資深官員透露，川普多次聽取相關簡報，原本排滿的政策會議逐漸變成守靈與哀悼時刻。

川普起初呼籲為柯克祈禱，得知他去世後，透過真實社群向全世界宣布消息，幕僚同時起草下令全美降半旗至14日晚間的公告。對一位既無公職，又是極度分裂國家中極具爭議的人物，如此迅速給予官方哀悼格外引人注目。

此外，柯克遇刺也在川普白宮內引起強烈迴響，喚起人們對2024年川普暗殺未遂事件的記憶。一些川普盟友已在社群媒體上要求強硬回應，甚至有人呼籲進行報復性暴力。在願意打破先例，擴張權力超越之前歷代總統的川普政府中，仍不清楚這起事件是否會成為引發更大衝突或分裂的導火線。

不過，白宮官員表示，至少在柯克去世後的最初階段，討論接下來的行動還為時過早。一位不具名的資深官員說：「我們在想的是柯克和他的家人，而不是政治回應。」