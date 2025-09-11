影／人還沒抓到！川普盟友柯克校園演說遇刺 槍手行凶前後身影曝光

快訊

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
保守派政治評論員柯克在猶他谷大學演說時遇刺身亡。這張地圖顯示槍手開火與柯克演講地點之間的相對位置。圖／擷自紐約郵報
保守派政治評論員柯克在猶他谷大學演說時遇刺身亡。這張地圖顯示槍手開火與柯克演講地點之間的相對位置。圖／擷自紐約郵報

美國保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）10日在校園演說時遭槍擊喪生，案發現場疑似有人拍到槍手身影，先是出現建築物屋頂瞄準，開槍後匆匆逃離。案發至今嫌犯仍未落網，司法單位仍在追捕中。

紐約郵報（New York Post）報導，一段影片顯示，柯克遭槍殺後，疑似槍手迅速竄過校園大樓。畫面是從柯克演講帳棚後方的校舍內拍攝，當時現場3000名與會者在子彈射出後立刻趴下掩護。在人群正前方的草坪另一側，一棟建築物屋頂上浮現出一個黑影，似乎剛起身並快速移動。

另一段據稱拍攝於事發前的校園影片，顯示一個黑影趴伏在槍手開火的大樓屋頂上，附近民眾對眼前景象驚疑不定，有人表示「那裡屋頂上有人」，幾秒鐘後，柯克在回答有關美國跨性別者所犯大規模槍擊案的問題時，遭到致命槍擊。

現場較靠近帳棚的觀眾拍到，這名知名保守派評論員瞬間癱軟在椅子上，鮮血自頸部噴出。他隨即倒地，安管人員立刻衝上前協助，並火速將他送離校園。柯克的團隊隨後宣告他死亡。

事發當下，勤務緊急調度員正試圖鎖定可能嫌犯，有兩人遭到拘捕，但經調查後已排除嫌疑並釋放。

根據八卦媒體TMZ取得錄音，一名調度員在混亂中表示：「猶他谷大學回報一人中槍，不確定槍手下落。」另一名調度員追問：「目前有多少人受傷？」回覆：「只有一人。」

調度員描述，嫌犯身穿牛仔褲、黑色上衣與黑色背心，並未提及年齡或性別。據報他持有一把長槍，藏身於校園圖書館東側的大樓屋頂。

柯克是保守派非營利組織「美國轉折點」創辦人，以在大學校園舉辦「證明我錯了」（Prove Me Wrong）公開辯論聞名，允許民眾當場挑戰他的觀點。

他遇害時，正是在「美國復興之旅」的其中一場校園辯論活動中。柯克身後留下妻子以及兩名年幼子女。

美國保守派政治評論員柯克10日在校園演說時遭槍擊喪生，案發現場疑似有人拍到槍手作案身影，先是出現建築物屋頂瞄準(左圖)，開槍後匆匆逃離(右圖)。圖／擷自紐約郵報
美國保守派政治評論員柯克10日在校園演說時遭槍擊喪生，案發現場疑似有人拍到槍手作案身影，先是出現建築物屋頂瞄準(左圖)，開槍後匆匆逃離(右圖)。圖／擷自紐約郵報

