盟友柯克中槍身亡！川普譴責激進左翼的「可怕暗殺事件」

美國保守派活動家、演說家、倡議組織「美國轉折點」聯合創辦人柯克10日遭到槍擊身亡。美國總統川普在真實社群發表影像講話，對「可怕的柯克暗殺事件」表達「深切悲痛與憤怒」。

根據BBC轉述，川普表示，柯克激勵了數百萬人，遇害當晚所有認識並愛他的人都陷入震驚與恐懼。他說柯克「是一名愛國者，將一生奉獻給公開辯論以及他深愛的國家美利堅合眾國。他是追求真理與自由的榜樣，從未有人像他一樣深受年輕人尊敬。」

川普接著表示，查理同時也是一名虔誠的信仰者，想到他現在已經在天堂安息，大家也感到一絲安慰。他並補充指出，祈求上帝在「這個令人心碎與痛苦的時刻」保佑柯克的妻子和孩子。

川普表示，「這是美國的一個黑暗時刻」，並承諾政府將追查並把每一名涉入此暴行及其他政治暴力事件的人繩之以法，同時指控「激進左翼的政治暴力已造成太多無辜者受害」，並舉例去年自己遭遇的暗殺未遂，以及聯合健保公司執行長湯普森遭槍殺事件。

不過，BBC也指出，川普經常將美國加劇的政治分裂歸咎於「激進左翼」，因此引發爭議。批評者認為，他的言辭反而助長了針對政治對手的暴力行為。