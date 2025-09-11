美國保守派人物柯克遭槍殺 日本參政黨黨魁致哀
日本極右派在野黨「參政黨」代表神谷宗幣得知與美國總統川普關係親近的美國保守派人物柯克被槍擊身亡後，今天在社群媒體X致哀。柯克本月稍早曾受參政黨之邀到日本演講。
柯克（Charlie Kirk）10日在美國猶他州一所大學演講時，遭槍擊身亡，享年31歲。他是川普（DonaldTrump）的重要盟友，也是知名網路名人和青年保守派運動領袖。
日本「產經新聞」報導，身兼日本參議院議員的神谷，今天在X上公布他與柯克的合照，並用英文與日文發文致哀，聲稱「對這件事感到極為震驚與悲痛。」
參政黨本月7日曾經邀請柯克到日本東京都演講。神谷在X上回憶，「在短暫相處的過程中，柯克不僅是來賓，更成為未來共同推動理念的夥伴。雙方原本約定年底於柯克主辦的相關活動再度會面。」
神谷也在文中表示：「柯克留下許多重要訊息。雖然他的性命被奪走，但他的理念決不會被奪走。」
神谷也主張，「我們將珍惜從柯克所學，並努力正確傳達其理念，以回應他的遺志」。而神谷也在文末願柯克安息。
