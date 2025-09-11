快訊

921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅

追外國YTR不怕聽不懂！YouTube將開放AI配音 不用字幕也能看懂影片

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

美國保守派人物柯克遭槍殺　日本參政黨黨魁致哀

中央社／ 東京11日綜合外電報導

日本極右派在野黨「參政黨」代表神谷宗幣得知與美國總統川普關係親近的美國保守派人物柯克被槍擊身亡後，今天在社群媒體X致哀。柯克本月稍早曾受參政黨之邀到日本演講。

柯克（Charlie Kirk）10日在美國猶他州一所大學演講時，遭槍擊身亡，享年31歲。他是川普（DonaldTrump）的重要盟友，也是知名網路名人和青年保守派運動領袖。

日本「產經新聞」報導，身兼日本參議院議員的神谷，今天在X上公布他與柯克的合照，並用英文與日文發文致哀，聲稱「對這件事感到極為震驚與悲痛。」

參政黨本月7日曾經邀請柯克到日本東京都演講。神谷在X上回憶，「在短暫相處的過程中，柯克不僅是來賓，更成為未來共同推動理念的夥伴。雙方原本約定年底於柯克主辦的相關活動再度會面。」

神谷也在文中表示：「柯克留下許多重要訊息。雖然他的性命被奪走，但他的理念決不會被奪走。」

神谷也主張，「我們將珍惜從柯克所學，並努力正確傳達其理念，以回應他的遺志」。而神谷也在文末願柯克安息。

X 日本 美國

延伸閱讀

川普盟友眾目睽睽遇襲亡！目擊者稱現場安檢鬆散「任何人都能走進去」

小心白買！台女赴日掃「超夯電器」機場全被丟 官方明文禁帶登機、託運

華府智庫籲美強化反無人機戰力　否則恐在台海戰爭落敗

超級川粉柯克遭槍殺亡 川普悲痛「像寫墓誌銘」 他憂恐激化左右派對立

相關新聞

一語成讖！川普盟友中槍身亡 美槍枝股飆漲 他捍衛擁槍曾說「死也值得」

美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）周三（10日）在猶他谷大學一場活動中遭到槍擊身亡...

草根網紅到保守派新星 遭槍殺的川普盟友柯克力推右翼理念

美國保守派活動家、演說家、倡議組織「美國轉折點」（Turning Point USA）聯合創辦人柯克（Charlie K...

盟友柯克中槍身亡！川普譴責激進左翼的「可怕暗殺事件」

美國保守派活動家、演說家、倡議組織「美國轉折點」聯合創辦人柯克10日遭到槍擊身亡。美國總統川普在真實社群發表影像講話，對...

美國保守派人物柯克遭槍殺　日本參政黨黨魁致哀

日本極右派在野黨「參政黨」代表神谷宗幣得知與美國總統川普關係親近的美國保守派人物柯克被槍擊身亡後，今天在社群媒體X致哀。...

川普盟友眾目睽睽遇襲亡！目擊者稱現場安檢鬆散「任何人都能走進去」

美國總統川普重要盟友柯克（Charlie Kirk）今天在猶他谷大學演講時遇襲身亡，案發後多名目擊者稱現場安檢鬆散，任何...

烏克蘭女子在美國慘死刀下 川普怒轟凶手：「那個動物」必須判死

美國北卡羅萊納州夏洛特8月發生一名為躲避俄烏戰火移居當地的烏克蘭女子搭乘輕軌時，莫名遭34歲非裔男子持刀刺頸殺害。美國總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。