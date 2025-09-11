快訊

中央社／ 猶他州奧勒姆10日綜合外電報導
圖為2025年9月10日，查理·柯克在猶他谷大學​​發表演講前，向群眾分發帽子。美聯社
圖為2025年9月10日，查理·柯克在猶他谷大學​​發表演講前，向群眾分發帽子。美聯社

美國總統川普重要盟友柯克（Charlie Kirk）今天在猶他谷大學演講時遇襲身亡，案發後多名目擊者稱現場安檢鬆散，任何人都能直接進入，甚至一路走到最前排。

英國廣播公司（BBC）報導，保守派評論員柯克遭到槍擊時，有超過3000人正在參加這場戶外活動。

案發後，目擊者陸續出面描述現場鬆散的安檢措施、親眼目睹柯克在舞台上血流如注所受的創傷，以及群眾開始驚恐逃離時的混亂場面。

大一新生蓋文（Gavin）向哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）表示：「當時感覺不太真實，很像在做夢。每個人都開始祈禱，然後我們開始奔跑。」

為了賺取額外學分而參加這次活動的高中生山姆（Sam）稱現場景象「太瘋狂了」。他說：「大家開始尖叫奔跑，女孩們哭了，真是瘋了。」

「德述理新聞報」（Deseret News）外部記者畢茨（Emma Pitts）也描述目擊這起攻擊事件。

畢茨說：「我永遠無法從腦海中抹去那個畫面。他的頸部血流如柱，身體癱軟，然後閉上眼睛。」

她補充表示，她很訝異「沒人檢查我們的裝備，沒人檢查我們的包包，完全沒有那樣的安檢」。

目擊者艾咪．金恩（Amy King）今天晚間向美國有線電視新聞網（CNN）主播安德森古柏（AndersonCooper）表示：「我環顧四周…完全沒有安檢。我們可以直接走進去。我有一張門票，但沒人驗票。我們能夠直接穿過門，經過一些學生，一路走到最前排。」

傑瑞米．金恩（Jeremy King）則表示，柯克的團隊「全程」都在掃視人群，但「那場活動對任何人來說都是完全開放的」。

猶他谷大學（Utah Valley University）表示，今天稍早發生致命槍案後，學校位於猶他州奧勒姆（Orem）的校區將持續關閉至週末。

校方公告表示：「猶他谷大學校區將於9月11日至14日關閉。所有課程（實體或線上）、校園活動及行政運作在這段期間都將暫停。」

校方透過聲明表示：「猶他谷大學謹代表校方，對蒞臨本校的貴賓查理．柯克的悲劇逝世感到震驚與悲痛。我們向他的家人致上最深切的慰問。」

相關新聞

一語成讖！川普盟友中槍身亡 美槍枝股飆漲 他捍衛擁槍曾說「死也值得」

美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）周三（10日）在猶他谷大學一場活動中遭到槍擊身亡...

草根網紅到保守派新星 遭槍殺的川普盟友柯克力推右翼理念

美國保守派活動家、演說家、倡議組織「美國轉折點」（Turning Point USA）聯合創辦人柯克（Charlie K...

盟友柯克中槍身亡！川普譴責激進左翼的「可怕暗殺事件」

美國保守派活動家、演說家、倡議組織「美國轉折點」聯合創辦人柯克10日遭到槍擊身亡。美國總統川普在真實社群發表影像講話，對...

美國保守派人物柯克遭槍殺　日本參政黨黨魁致哀

日本極右派在野黨「參政黨」代表神谷宗幣得知與美國總統川普關係親近的美國保守派人物柯克被槍擊身亡後，今天在社群媒體X致哀。...

川普盟友眾目睽睽遇襲亡！目擊者稱現場安檢鬆散「任何人都能走進去」

美國總統川普重要盟友柯克（Charlie Kirk）今天在猶他谷大學演講時遇襲身亡，案發後多名目擊者稱現場安檢鬆散，任何...

烏克蘭女子在美國慘死刀下 川普怒轟凶手：「那個動物」必須判死

美國北卡羅萊納州夏洛特8月發生一名為躲避俄烏戰火移居當地的烏克蘭女子搭乘輕軌時，莫名遭34歲非裔男子持刀刺頸殺害。美國總...

