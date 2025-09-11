川普盟友眾目睽睽遇襲亡！目擊者稱現場安檢鬆散「任何人都能走進去」

美國總統川普重要盟友柯克（Charlie Kirk）今天在猶他谷大學演講時遇襲身亡，案發後多名目擊者稱現場安檢鬆散，任何人都能直接進入，甚至一路走到最前排。

英國廣播公司（BBC）報導，保守派評論員柯克遭到槍擊時，有超過3000人正在參加這場戶外活動。

案發後，目擊者陸續出面描述現場鬆散的安檢措施、親眼目睹柯克在舞台上血流如注所受的創傷，以及群眾開始驚恐逃離時的混亂場面。

大一新生蓋文（Gavin）向哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）表示：「當時感覺不太真實，很像在做夢。每個人都開始祈禱，然後我們開始奔跑。」

為了賺取額外學分而參加這次活動的高中生山姆（Sam）稱現場景象「太瘋狂了」。他說：「大家開始尖叫奔跑，女孩們哭了，真是瘋了。」

「德述理新聞報」（Deseret News）外部記者畢茨（Emma Pitts）也描述目擊這起攻擊事件。

畢茨說：「我永遠無法從腦海中抹去那個畫面。他的頸部血流如柱，身體癱軟，然後閉上眼睛。」

她補充表示，她很訝異「沒人檢查我們的裝備，沒人檢查我們的包包，完全沒有那樣的安檢」。

目擊者艾咪．金恩（Amy King）今天晚間向美國有線電視新聞網（CNN）主播安德森古柏（AndersonCooper）表示：「我環顧四周…完全沒有安檢。我們可以直接走進去。我有一張門票，但沒人驗票。我們能夠直接穿過門，經過一些學生，一路走到最前排。」

傑瑞米．金恩（Jeremy King）則表示，柯克的團隊「全程」都在掃視人群，但「那場活動對任何人來說都是完全開放的」。

猶他谷大學（Utah Valley University）表示，今天稍早發生致命槍案後，學校位於猶他州奧勒姆（Orem）的校區將持續關閉至週末。

校方公告表示：「猶他谷大學校區將於9月11日至14日關閉。所有課程（實體或線上）、校園活動及行政運作在這段期間都將暫停。」

校方透過聲明表示：「猶他谷大學謹代表校方，對蒞臨本校的貴賓查理．柯克的悲劇逝世感到震驚與悲痛。我們向他的家人致上最深切的慰問。」