烏克蘭女子在美國慘死刀下 川普怒轟凶手：「那個動物」必須判死

美國北卡羅萊納州夏洛特8月發生一名為躲避俄烏戰火移居當地的烏克蘭女子搭乘輕軌時，莫名遭34歲非裔男子持刀刺頸殺害。美國總統川普10日在真實社群發文，疾呼必須判凶手死刑。

川普在貼文中直呼凶嫌「那個動物」，怒批他「如此殘忍地殺害從烏克蘭來到美國，追求和平與安全的美麗年輕女士，毫無疑問一定要給一個『快速』審判，而且只能判處死刑。別無其他選擇！！！」

這起事件發生於8月22日，根據聯邦調查局刑事訴狀，監視器畫面顯示23歲的扎露茲卡（Iryna Zarutska）進入輕軌車廂，坐在嫌犯布朗（Decarlos Brown Jr.）前方。約4分鐘後，布朗疑似從口袋抽出一把刀，從背後連刺她三次。警方到場時發現扎露茲卡已身亡，布朗當場被逮捕。

這起案件近日引發高度關注。川普與右派人士指控，此案凸顯民主黨執政的城市與州未能保護居民。美國司法部長邦迪已指示檢方以聯邦罪名起訴有暴力前科的布朗，並將爭取最嚴厲的刑罰，「他將再也沒有自由之日」。