快訊

921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅

追外國YTR不怕聽不懂！YouTube將開放AI配音 不用字幕也能看懂影片

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

聽新聞
0:00 / 0:00

烏克蘭女子在美國慘死刀下 川普怒轟凶手：「那個動物」必須判死

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普10日表示，在夏洛特市輕軌車上殺死一名烏克蘭女子的美國凶手應處死刑。圖為川普2024年12月22日參加在亞利桑那州鳳凰城舉行的「美國轉折點」活動。路透
美國總統川普10日表示，在夏洛特市輕軌車上殺死一名烏克蘭女子的美國凶手應處死刑。圖為川普2024年12月22日參加在亞利桑那州鳳凰城舉行的「美國轉折點」活動。路透

美國北卡羅萊納州夏洛特8月發生一名為躲避俄烏戰火移居當地的烏克蘭女子搭乘輕軌時，莫名遭34歲非裔男子持刀刺頸殺害。美國總統川普10日在真實社群發文，疾呼必須判凶手死刑

川普在貼文中直呼凶嫌「那個動物」，怒批他「如此殘忍地殺害從烏克蘭來到美國，追求和平與安全的美麗年輕女士，毫無疑問一定要給一個『快速』審判，而且只能判處死刑。別無其他選擇！！！」

這起事件發生於8月22日，根據聯邦調查局刑事訴狀，監視器畫面顯示23歲的扎露茲卡（Iryna Zarutska）進入輕軌車廂，坐在嫌犯布朗（Decarlos Brown Jr.）前方。約4分鐘後，布朗疑似從口袋抽出一把刀，從背後連刺她三次。警方到場時發現扎露茲卡已身亡，布朗當場被逮捕。

這起案件近日引發高度關注。川普與右派人士指控，此案凸顯民主黨執政的城市與州未能保護居民。美國司法部長邦迪已指示檢方以聯邦罪名起訴有暴力前科的布朗，並將爭取最嚴厲的刑罰，「他將再也沒有自由之日」。

美國 川普 死刑

延伸閱讀

美韓化解勞工羈押爭議！川普同意釋放時「不戴手銬」並研議新簽證

超級川粉柯克遭槍殺亡 川普悲痛「像寫墓誌銘」 他憂恐激化左右派對立

川普盟友！美保守派年輕演說家遭槍擊身亡 川普為他降半旗4天

未現身紐約大學…川普小兒子巴倫搬進白宮 轉到這裡上學

相關新聞

一語成讖！川普盟友中槍身亡 美槍枝股飆漲 他捍衛擁槍曾說「死也值得」

美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）周三（10日）在猶他谷大學一場活動中遭到槍擊身亡...

草根網紅到保守派新星 遭槍殺的川普盟友柯克力推右翼理念

美國保守派活動家、演說家、倡議組織「美國轉折點」（Turning Point USA）聯合創辦人柯克（Charlie K...

盟友柯克中槍身亡！川普譴責激進左翼的「可怕暗殺事件」

美國保守派活動家、演說家、倡議組織「美國轉折點」聯合創辦人柯克10日遭到槍擊身亡。美國總統川普在真實社群發表影像講話，對...

美國保守派人物柯克遭槍殺　日本參政黨黨魁致哀

日本極右派在野黨「參政黨」代表神谷宗幣得知與美國總統川普關係親近的美國保守派人物柯克被槍擊身亡後，今天在社群媒體X致哀。...

川普盟友眾目睽睽遇襲亡！目擊者稱現場安檢鬆散「任何人都能走進去」

美國總統川普重要盟友柯克（Charlie Kirk）今天在猶他谷大學演講時遇襲身亡，案發後多名目擊者稱現場安檢鬆散，任何...

烏克蘭女子在美國慘死刀下 川普怒轟凶手：「那個動物」必須判死

美國北卡羅萊納州夏洛特8月發生一名為躲避俄烏戰火移居當地的烏克蘭女子搭乘輕軌時，莫名遭34歲非裔男子持刀刺頸殺害。美國總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。