快訊

921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅

追外國YTR不怕聽不懂！YouTube將開放AI配音 不用字幕也能看懂影片

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

美韓化解勞工羈押爭議！川普同意釋放時「不戴手銬」並研議新簽證

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
報導指出，南韓遭美扣押的330名工人將搭乘包機自亞特蘭大返國。歐新社
報導指出，南韓遭美扣押的330名工人將搭乘包機自亞特蘭大返國。歐新社

美國南韓外交部長周三在華府就化解數百名南韓工人因違法工作而遭羈押的爭議達成共識，周四獲釋時將不上手銬，並搭機返國。

據韓聯社報導，美國總統川普已同意南韓的要求，確保這些工人不會被上銬，美方也將考慮成立新的簽證類別，避免類似問題再發生。報導指出，330名工人將搭乘包機自亞特蘭大返國，他們絕大多數是韓國人。

這決定有助於化解僵局。國土安全部幹員上周突襲在喬治亞州現代汽車和LG新能源合建的工地，羈押數百名技術工程師和協力廠商員工。此舉為美韓新達成的貿易與投資協議蒙上陰影，也成為南韓總統李在明自6月上任以來面臨的最大外交考驗。

南韓外長趙顯周三飛抵華府，和美國國務卿魯比歐會面，並對這起事件「深表關切」。

趙顯在會後新聞稿中指出，南韓工人被捕「帶給韓國人民帶來極大痛苦和震驚」。他並對魯比歐說，這些工人「是為了分享技術和專業，協助川普政府振興美國製造業才來到美國」。

南韓 美國 工人

延伸閱讀

魯比歐與王毅通話 強調保持開放且建設性溝通的重要性

川普盟友柯克大學演講遭槍殺　警長坦言準備仍不足

草根網紅到保守派新星 遭槍殺的川普盟友柯克力推右翼理念

川普盟友！美保守派年輕演說家遭槍擊身亡 川普為他降半旗4天

相關新聞

一語成讖！川普盟友中槍身亡 美槍枝股飆漲 他捍衛擁槍曾說「死也值得」

美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）周三（10日）在猶他谷大學一場活動中遭到槍擊身亡...

草根網紅到保守派新星 遭槍殺的川普盟友柯克力推右翼理念

美國保守派活動家、演說家、倡議組織「美國轉折點」（Turning Point USA）聯合創辦人柯克（Charlie K...

盟友柯克中槍身亡！川普譴責激進左翼的「可怕暗殺事件」

美國保守派活動家、演說家、倡議組織「美國轉折點」聯合創辦人柯克10日遭到槍擊身亡。美國總統川普在真實社群發表影像講話，對...

美國保守派人物柯克遭槍殺　日本參政黨黨魁致哀

日本極右派在野黨「參政黨」代表神谷宗幣得知與美國總統川普關係親近的美國保守派人物柯克被槍擊身亡後，今天在社群媒體X致哀。...

川普盟友眾目睽睽遇襲亡！目擊者稱現場安檢鬆散「任何人都能走進去」

美國總統川普重要盟友柯克（Charlie Kirk）今天在猶他谷大學演講時遇襲身亡，案發後多名目擊者稱現場安檢鬆散，任何...

烏克蘭女子在美國慘死刀下 川普怒轟凶手：「那個動物」必須判死

美國北卡羅萊納州夏洛特8月發生一名為躲避俄烏戰火移居當地的烏克蘭女子搭乘輕軌時，莫名遭34歲非裔男子持刀刺頸殺害。美國總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。