美韓化解勞工羈押爭議！川普同意釋放時「不戴手銬」並研議新簽證

美國和南韓外交部長周三在華府就化解數百名南韓工人因違法工作而遭羈押的爭議達成共識，周四獲釋時將不上手銬，並搭機返國。

據韓聯社報導，美國總統川普已同意南韓的要求，確保這些工人不會被上銬，美方也將考慮成立新的簽證類別，避免類似問題再發生。報導指出，330名工人將搭乘包機自亞特蘭大返國，他們絕大多數是韓國人。

這決定有助於化解僵局。國土安全部幹員上周突襲在喬治亞州現代汽車和LG新能源合建的工地，羈押數百名技術工程師和協力廠商員工。此舉為美韓新達成的貿易與投資協議蒙上陰影，也成為南韓總統李在明自6月上任以來面臨的最大外交考驗。

南韓外長趙顯周三飛抵華府，和美國國務卿魯比歐會面，並對這起事件「深表關切」。

趙顯在會後新聞稿中指出，南韓工人被捕「帶給韓國人民帶來極大痛苦和震驚」。他並對魯比歐說，這些工人「是為了分享技術和專業，協助川普政府振興美國製造業才來到美國」。