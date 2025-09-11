魯比歐與王毅通話 強調保持開放且建設性溝通的重要性
美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，美國國務卿魯比歐與中國大陸外交部長王毅延續兩人在馬來西亞會晤的討論，於美東時間10日就全球及地區議題進行通話。
皮戈特在簡短聲明中表示：「魯比歐國務卿強調，針對一系列雙邊議題保持開放且建設性溝通的重要性。雙方也延續在吉隆坡的交流，討論其他全球與地區議題。」
魯比歐曾於7月在馬來西亞舉行的東協區域論壇期間與王毅會晤，雙方均形容那場會談積極且具建設性，但美中關稅問題依然成為緊張來源。魯比歐當時也表示，美國總統川普與中國國家主席習近平在未來舉行會晤的可能性相當高。
