草根網紅到保守派新星 遭槍殺的川普盟友柯克力推右翼理念

美國保守派活動家、演說家、倡議組織「美國轉折點」（Turning Point USA）聯合創辦人柯克（Charlie Kirk）10日在猶他州遭到槍擊身亡。CNN報導，31歲柯克開創一種新的保守派政治倡導模式，結合多平台媒體評論、實體聚會與動員，形成強大影響力。

柯克的身分多元，他是一位極為成功的政治基層工作者、TikTok 網紅、電台主持人、非營利組織領袖及演講者，將這些身分揉合成一個鏡頭感十足的人物，可能前一刻出現在福斯新聞替美國總統川普宣傳政策，下一刻在「X」或 IG 上號召年輕人在高中與大學校園成立保守派社團。

2012年，年僅18歲的柯克共同創立「美國轉折點」，打造出直接與共和黨接軌的新世代草根運動，令民主黨對手羨慕不已，評論工作則與組織活動幾乎無縫結合，而最引人注目的，正是他頻繁在保守派會議和校園公開露面。

實際上，柯克遇刺當下，正好是「美國復興之旅」（American Comeback Tour）的全美大學秋季巡迴活動開場，他為此特地從日間廣播節目與Podcast 請假，卻在登台僅20分鐘後遭槍手擊中頸部。

過去十年間，柯克成功將「美國轉折點」發展為全國性的重要政治力量，並將自己塑造成「讓美國再次偉大」運動（MAGA）青年派的代表人物。該組織官網引用他的一句話：「我們以緊迫感主動出擊，贏得美國的文化戰爭。」這正是柯克和「美國轉折點」獲得成功的模式：直接投身文化戰場，將爭議辯論轉化為線上與線下的互動。

柯克積極推廣右翼理念，常在鏡頭前與進步派學者激烈交鋒，隨後在社群媒體爆紅，尤其是「X」。他對辯論的熱衷成為組織特色，也讓他成為MAGA媒體明星，以及電視和 Podcast 爭相邀請的嘉賓。當然，前提是他沒有忙於主持自己的節目。

他在2021年接受 CNN 訪問時表示：「我正試著積極鼓勵持不同意見的人對話。」

柯克在保守派政壇的崛起，映照出美國右翼民粹主義的興起。他在2016年總統大選期間支持川普，並積極推動川普的連任競選。「美國轉折點」的地方分會協助登記年輕共和黨人，並確保可能支持川普的選民實際前往投票。作為回報，川普及其核心圈子進一步推升柯克與「美國轉折點」的地位。

柯克在遇刺前數天接受猶他州媒體採訪時，明確表達了自己的抱負。他說：「我們希望成為一個像《紐約時報》、哈佛大學或科技公司一樣知名且強大的機構，我們自信正在創造這樣的機構。」