川普盟友柯克大學演講遭槍殺　警長坦言準備仍不足

美國總統川普重要盟友柯克今天參與猶他谷大學活動遭襲身亡，這所大學警察首長表示，逾3000人參與這次校園活動，6名警察負責警衛，但仍未能防範悲劇發生。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，猶他谷大學（Utah Valley University）警長朗恩（Jeffrey Long）在記者會中指出：「這場活動是在校園中央的一個碗狀區域舉辦。那裡有一處瀑布區，所以他（柯克）是在一個相對低處，四周被建築物圍繞。」

朗恩表示，除了制服警察外，現場還有便衣警員混在人群中，柯克的隨行保安小組也在現場。

他說：「我們為了這種情況做過訓練，以為所有方面都已經準備妥當，但不幸的是，這類事件仍然發生。我們試著盡可能防範，但今天我們沒有做到，才會發生這場悲劇。」

當槍擊發生時，現場民眾驚慌逃散。來自印度的國際學生馬西（Sameer Massey）表示，他剛用iPhone開始錄製柯克（Charlie Kirk）演講時，就聽到槍聲響起。

他在臉書發文指出：「我看到桌上有他的血，我看到他中槍，也看到人們拼命奔逃。我看到有人摔倒在彼此身上，那場景真的很可怕。」

來自新德里（New Delhi）的馬西表示，現場看不出有任何明顯的安保措施，沒有能保護柯克免於混在人群中的槍手襲擊。