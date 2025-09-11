快訊

Joeman搶先開箱iPhone Air！手感舒適、金屬邊框亮眼 果粉：想買了

普發現金最快10月就能領！ 發放方式、領取資格一次看

脖子粗細也能預知健康狀況 專家告訴你多少公分已透露疾病警訊

川普盟友柯克大學演講遭槍殺　警長坦言準備仍不足

中央社／ 猶他州奧勒姆10日綜合外電報導

美國總統川普重要盟友柯克今天參與猶他谷大學活動遭襲身亡，這所大學警察首長表示，逾3000人參與這次校園活動，6名警察負責警衛，但仍未能防範悲劇發生。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，猶他谷大學（Utah Valley University）警長朗恩（Jeffrey Long）在記者會中指出：「這場活動是在校園中央的一個碗狀區域舉辦。那裡有一處瀑布區，所以他（柯克）是在一個相對低處，四周被建築物圍繞。」

朗恩表示，除了制服警察外，現場還有便衣警員混在人群中，柯克的隨行保安小組也在現場。

他說：「我們為了這種情況做過訓練，以為所有方面都已經準備妥當，但不幸的是，這類事件仍然發生。我們試著盡可能防範，但今天我們沒有做到，才會發生這場悲劇。」

當槍擊發生時，現場民眾驚慌逃散。來自印度的國際學生馬西（Sameer Massey）表示，他剛用iPhone開始錄製柯克（Charlie Kirk）演講時，就聽到槍聲響起。

他在臉書發文指出：「我看到桌上有他的血，我看到他中槍，也看到人們拼命奔逃。我看到有人摔倒在彼此身上，那場景真的很可怕。」

來自新德里（New Delhi）的馬西表示，現場看不出有任何明顯的安保措施，沒有能保護柯克免於混在人群中的槍手襲擊。

警察 美國

延伸閱讀

川普盟友！美保守派年輕演說家遭槍擊身亡 川普為他降半旗4天

未現身紐約大學…川普小兒子巴倫搬進白宮 轉到這裡上學

市場觀望川普對俄行動　國際油價上揚

美政治暴力再升溫 保守派挺川政治評論員柯克遭槍擊

相關新聞

一語成讖！川普盟友中槍身亡 美槍枝股飆漲 他捍衛擁槍曾說「死也值得」

美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）周三（10日）在猶他谷大學一場活動中遭到槍擊身亡...

草根網紅到保守派新星 遭槍殺的川普盟友柯克力推右翼理念

美國保守派活動家、演說家、倡議組織「美國轉折點」（Turning Point USA）聯合創辦人柯克（Charlie K...

超級川粉柯克遭槍殺亡 川普悲痛「像寫墓誌銘」 他憂恐激化左右派對立

美國轉捩點創辦人、美國保守派代表人物柯克（Charlie Kirk）10日遭槍擊身亡，美國總統川普下令全國美國國旗都下半...

川普盟友柯克大學演講遭槍殺　警長坦言準備仍不足

美國總統川普重要盟友柯克今天參與猶他谷大學活動遭襲身亡，這所大學警察首長表示，逾3000人參與這次校園活動，6名警察負責...

美國丹佛市郊高中發生槍擊 3青少年重傷包括槍手

當局表示，科羅拉多州丹佛市郊山麓地區艾佛格林高中（Evergreen HighSchool）今天發生槍擊事件，有3名青少...

保守派挺川政治評論員柯克遭槍擊！拜登、歐巴馬震驚哀悼

美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）今天在猶他谷大學一場活動中遭槍擊，消息傳出後，各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。