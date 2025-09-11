美執法機關大規模突襲逮捕南韓工人 律師曝「多數人似乎合法工作」

美國執法單位日前大舉突襲現代汽車和LG在喬治亞州埃拉貝爾市的電池工廠，逮捕約300名非法居留的南韓人。不過，代表十多名被捕工人的美國移民律師卡克（Charles Kuck）10日表示，其中許多人似乎是合法工作，與官方說法不符。

路透報導，卡克表示，他的委託人中有7名南韓人是透過免簽計畫（ESTA）入境美國，或持B-1短期商務簽證入境美國，並獲准合法從事簽證申請文件附件中明列的特定工作，例如安裝與校準電池設備。

一般而言，透過ESTA或持B-1簽證入境者不得在美工作，但在特定情況下可從事有限度的工作活動。美國國務院指引說，臨時商務訪客可以「安裝、維護或修理從美國以外公司購買的商業或工業設備或機械，或訓練美國員工執行這些工作」。

卡克表示，他審閱過的簽證申請附件清楚界定工作範圍，看來符合規範。他說：「這些文件甚至比我過去為其他客戶處理的還要詳細。大多數人，包括我代理的工人，根本不該被拘留。」

路透無法獨立核實申請內容。美國國土安全部尚未立即回應置評請求。

卡克還表示，他代理的兩名墨西哥人持有透過DACA（童年入境者暫緩遣返）計畫發出的合法工作許可，另有一名哥倫比亞庇護申請者也持有合法工作許可。卡克批評：「執法單位只是把所有不是公民或居民的人抓起來，然後再想辦法處理。」