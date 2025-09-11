美國丹佛市郊高中發生槍擊 3青少年重傷包括槍手

當局表示，科羅拉多州丹佛市郊山麓地區艾佛格林高中（Evergreen HighSchool）今天發生槍擊事件，有3名青少年受到重傷，其中1人是涉嫌的槍手。

美聯社報導，傑佛遜郡（Jefferson County）警長辦公室發言人凱利（Jacki Kelley）指出，案發時間在中午12時30分許，地點艾佛格林高中距離丹佛市（Denver）約30英里。

犯嫌被認為是校內學生；目前尚不清楚槍擊案發原因，以及犯嫌是如何中彈的。凱利表示，沒有跡象顯示趕往現場的執法人員曾經開槍。

她表示，槍擊事件發生在校園內，但尚不清楚是否發生在校舍建築內。調查人員認為社區不會面臨任何其他威脅。

聖安東尼醫院（St. Anthony Hospital）院長庫利南（Kevin Cullinan）表示，3名青少年均因槍傷送到醫院治療。

這所學校有超過900名學生，校園周遭大多是樹林，距離艾佛格林鎮（Evergreen）中心約1英里。艾佛格林全鎮人口約9300人。

凱利指出，有100多名來自大丹佛地區的員警趕來學校支援。

1999年，傑佛遜郡可倫拜高中（Columbine HighSchool）曾發生校園槍擊案，造成14人死亡，包括一名因槍傷併發症於今年稍早去世的女性。

今天案發後，艾佛格林高中學生家長被告知前往附近的伯根梅多小學（Bergen Meadow ElementarySchool）與子女會合。家長們聚集在小學外面，等待與子女重聚。

凱利說：「這是你能想像的最可怕事情之一，這些家長和孩子當時都很恐懼。」