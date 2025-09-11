快訊

Joeman搶先開箱iPhone Air！手感舒適、金屬邊框亮眼 果粉：想買了

普發現金最快10月就能領！ 發放方式、領取資格一次看

脖子粗細也能預知健康狀況 專家告訴你多少公分已透露疾病警訊

美國丹佛市郊高中發生槍擊 3青少年重傷包括槍手

中央社／ 丹佛10日綜合外電報導
圖為高中校園示意圖。圖/ingimage
圖為高中校園示意圖。圖/ingimage

當局表示，科羅拉多州丹佛市郊山麓地區艾佛格林高中（Evergreen HighSchool）今天發生槍擊事件，有3名青少年受到重傷，其中1人是涉嫌的槍手。

美聯社報導，傑佛遜郡（Jefferson County）警長辦公室發言人凱利（Jacki Kelley）指出，案發時間在中午12時30分許，地點艾佛格林高中距離丹佛市（Denver）約30英里。

犯嫌被認為是校內學生；目前尚不清楚槍擊案發原因，以及犯嫌是如何中彈的。凱利表示，沒有跡象顯示趕往現場的執法人員曾經開槍。

她表示，槍擊事件發生在校園內，但尚不清楚是否發生在校舍建築內。調查人員認為社區不會面臨任何其他威脅。

聖安東尼醫院（St. Anthony Hospital）院長庫利南（Kevin Cullinan）表示，3名青少年均因槍傷送到醫院治療。

這所學校有超過900名學生，校園周遭大多是樹林，距離艾佛格林鎮（Evergreen）中心約1英里。艾佛格林全鎮人口約9300人。

凱利指出，有100多名來自大丹佛地區的員警趕來學校支援。

1999年，傑佛遜郡可倫拜高中（Columbine HighSchool）曾發生校園槍擊案，造成14人死亡，包括一名因槍傷併發症於今年稍早去世的女性。

今天案發後，艾佛格林高中學生家長被告知前往附近的伯根梅多小學（Bergen Meadow ElementarySchool）與子女會合。家長們聚集在小學外面，等待與子女重聚。

凱利說：「這是你能想像的最可怕事情之一，這些家長和孩子當時都很恐懼。」

槍擊 校園

延伸閱讀

美政治暴力再升溫 保守派挺川政治評論員柯克遭槍擊

網紅「鳳梨」嘉義遭連轟12槍 主嫌仍在逃！接應槍手男子延押2月

主謀、槍手仍在逃…網紅「鳳梨」駕車遭連開12槍 男子接應槍手延押2月

哈瑪斯高層在杜哈遇襲 內唐亞胡暗示以色列獨自攻擊

相關新聞

一語成讖！川普盟友中槍身亡 美槍枝股飆漲 他捍衛擁槍曾說「死也值得」

美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）周三（10日）在猶他谷大學一場活動中遭到槍擊身亡...

草根網紅到保守派新星 遭槍殺的川普盟友柯克力推右翼理念

美國保守派活動家、演說家、倡議組織「美國轉折點」（Turning Point USA）聯合創辦人柯克（Charlie K...

超級川粉柯克遭槍殺亡 川普悲痛「像寫墓誌銘」 他憂恐激化左右派對立

美國轉捩點創辦人、美國保守派代表人物柯克（Charlie Kirk）10日遭槍擊身亡，美國總統川普下令全國美國國旗都下半...

川普盟友柯克大學演講遭槍殺　警長坦言準備仍不足

美國總統川普重要盟友柯克今天參與猶他谷大學活動遭襲身亡，這所大學警察首長表示，逾3000人參與這次校園活動，6名警察負責...

美國丹佛市郊高中發生槍擊 3青少年重傷包括槍手

當局表示，科羅拉多州丹佛市郊山麓地區艾佛格林高中（Evergreen HighSchool）今天發生槍擊事件，有3名青少...

保守派挺川政治評論員柯克遭槍擊！拜登、歐巴馬震驚哀悼

美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）今天在猶他谷大學一場活動中遭槍擊，消息傳出後，各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。