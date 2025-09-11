保守派挺川政治評論員柯克遭槍擊！拜登、歐巴馬震驚哀悼

快訊

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）今天在猶他谷大學一場活動中遭槍擊，各界哀悼。(美聯社)
美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）今天在猶他谷大學一場活動中遭槍擊，各界哀悼。(美聯社)

美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）今天在猶他谷大學一場活動中遭槍擊，消息傳出後，各界政要和國會議員震驚不已，對此事件表示哀悼。

● 美國總統川普

偉大甚至堪稱傳奇的柯克已經離世。沒有任何人比查理更懂得、也更能觸動美國青年的心。他深受所有人愛戴與敬仰，尤其是我，如今他已不在我們身邊。我與梅蘭妮亞（Melania）向他美麗的妻子艾瑞卡（Erika）及家人致上哀悼。查理，我們愛你！

● 副總統范斯（JD VANCE）

主啊，願他得享永恆的安息。

民主黨籍前總統拜登

我們的國家不容許這種暴力行為，必須立刻停止。吉兒（Jill）和我為柯克的家人與親人祈禱。

● 民主黨籍前總統歐巴馬

我們尚不清楚槍殺柯克的凶手動機為何，但這種卑劣的暴力在我們的民主體制中毫無立足之地。

● 民主黨籍前副總統賀錦麗（Kamala Harris）

政治暴力在美國沒有立足之地。我譴責這種行為，我們所有人必須共同努力，確保這不會引發更多暴力。

● 以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）

柯克因說出真相、捍衛自由而遭到殺害。他是以色列一位如雄獅般勇敢的朋友，對抗謊言，堅守猶太—基督文明。就在兩週前我才與他通話並邀請他訪問以色列，可惜這趟行程已無法實現。我們失去了一位了不起的人。他對美國的無盡驕傲，以及對言論自由的堅定信念，將留下深遠影響。

● 英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）

對柯克在猶他州遇害深感震驚。政治暴力在我們的社會毫無立足之地。我們向他的家人致以慰問與哀悼。

● 德州共和黨籍州長艾波特（Greg Abbott）

查理的聲音是數百萬美國青年尋求真理、勇氣與信念的明燈。這起無意義的暴力行為在美國毫無立足之地。

● 小唐納．川普（Donald Trump Jr）

我愛你，兄弟。你給了許多人勇氣去發聲，我們絕對不會再保持沉默。

● 共和黨全國委員會（RNC）主席格魯特斯（JoeGruters）

柯克是一位父親、丈夫，以及用一生捍衛保守價值、激勵美國青年的一名愛國者。我們為他的妻子、孩子、親人以及全國無數支持者感到心碎。在猶他谷大學（Utah Valley University）發生的這起奪走柯克生命的駭人暴力事件，令人極度震驚。共和黨人和民主黨人必須團結一致，譴責這種在美國沒有容身之地的殘暴行為。

● 猶他州共和黨參議員李伊（Mike Lee）

這起謀殺是懦弱的暴力行為，攻擊了像查理這樣的自由鬥士、為公民辯論而聚集的學生，以及所有以和平方式努力拯救國家的美國人。恐怖分子不會得逞，查理會留下勝利的光芒。

美國 共和黨 民主黨

