川普盟友！美保守派評論員柯克遭槍擊 「可能從屋頂開槍」
美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）今天稍早在猶他州一所大學校園內遭槍擊。官員認為只有一人涉案，而那一槍「可能是從屋頂」射來。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，猶他州州長柯克斯（Spencer Cox）今天在記者會上表示：「現階段，沒有任何資訊讓我們相信有第2人涉案。」但他補充說，調查人員仍在「積極尋找」可能掌握更多槍擊案資訊的人士。
柯克斯表示，有關當局已「拘留一名涉案人，目前正在接受訊問」。
猶他州公共安全廳（Utah Department of PublicSafety）廳長梅森（Beau Mason）表示，調查人員目前只能依靠監視器畫面進行調查。
他在記者會上說：「我們現在所掌握到關於犯嫌、也就是可能的槍手的唯一資訊，就是取自校園內的閉路電視。我們確實有這些畫面並正在分析。但畢竟那是監視器畫面，所以你們可以猜想畫質如何。」
他表示，有關當局對犯嫌的描述僅止於「全身穿著深色衣物」，沒有其他更詳盡的說明。
梅森又說，對柯克開的那一槍是從遠距離發射，「可能是從屋頂」射來。
