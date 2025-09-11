快訊

Joeman搶先開箱iPhone Air！手感舒適、金屬邊框亮眼 果粉：想買了

普發現金最快10月就能領！ 發放方式、領取資格一次看

脖子粗細也能預知健康狀況 專家告訴你多少公分已透露疾病警訊

川普盟友！美保守派評論員柯克遭槍擊 「可能從屋頂開槍」

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國轉捩點創辦人柯克（Charlie Kirk）。（美聯社）
美國轉捩點創辦人柯克（Charlie Kirk）。（美聯社）

美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）今天稍早在猶他州一所大學校園內遭槍擊。官員認為只有一人涉案，而那一槍「可能是從屋頂」射來。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，猶他州州長柯克斯（Spencer Cox）今天在記者會上表示：「現階段，沒有任何資訊讓我們相信有第2人涉案。」但他補充說，調查人員仍在「積極尋找」可能掌握更多槍擊案資訊的人士。

柯克斯表示，有關當局已「拘留一名涉案人，目前正在接受訊問」。

猶他州公共安全廳（Utah Department of PublicSafety）廳長梅森（Beau Mason）表示，調查人員目前只能依靠監視器畫面進行調查。

他在記者會上說：「我們現在所掌握到關於犯嫌、也就是可能的槍手的唯一資訊，就是取自校園內的閉路電視。我們確實有這些畫面並正在分析。但畢竟那是監視器畫面，所以你們可以猜想畫質如何。」

他表示，有關當局對犯嫌的描述僅止於「全身穿著深色衣物」，沒有其他更詳盡的說明。

梅森又說，對柯克開的那一槍是從遠距離發射，「可能是從屋頂」射來。

美國 監視器 記者會

延伸閱讀

一語成讖！川普盟友中槍身亡 美槍枝股飆漲 他捍衛擁槍曾說「死也值得」

美政治暴力再升溫 保守派挺川政治評論員柯克遭槍擊

玩過頭！德州兩男喝酒玩「互射遊戲」 一人遭爆頭身亡

台東凌晨不平靜傳出砸店及開槍鬥毆暴力事件 多人受傷送醫

相關新聞

一語成讖！川普盟友中槍身亡 美槍枝股飆漲 他捍衛擁槍曾說「死也值得」

美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）周三（10日）在猶他谷大學一場活動中遭到槍擊身亡...

草根網紅到保守派新星 遭槍殺的川普盟友柯克力推右翼理念

美國保守派活動家、演說家、倡議組織「美國轉折點」（Turning Point USA）聯合創辦人柯克（Charlie K...

超級川粉柯克遭槍殺亡 川普悲痛「像寫墓誌銘」 他憂恐激化左右派對立

美國轉捩點創辦人、美國保守派代表人物柯克（Charlie Kirk）10日遭槍擊身亡，美國總統川普下令全國美國國旗都下半...

川普盟友柯克大學演講遭槍殺　警長坦言準備仍不足

美國總統川普重要盟友柯克今天參與猶他谷大學活動遭襲身亡，這所大學警察首長表示，逾3000人參與這次校園活動，6名警察負責...

美國丹佛市郊高中發生槍擊 3青少年重傷包括槍手

當局表示，科羅拉多州丹佛市郊山麓地區艾佛格林高中（Evergreen HighSchool）今天發生槍擊事件，有3名青少...

保守派挺川政治評論員柯克遭槍擊！拜登、歐巴馬震驚哀悼

美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）今天在猶他谷大學一場活動中遭槍擊，消息傳出後，各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。