一語成讖！川普盟友中槍身亡 美槍枝股飆漲 他捍衛擁槍曾說「死也值得」
美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）周三（10日）在猶他谷大學一場活動中遭到槍擊身亡。消息傳出後，美國槍枝類股應聲走高。
31歲的柯克是美國右翼最具影響力的人物之一，幫助團結年輕選民支持共和黨，是保守派倡議組織「美國轉折點」（Turning Point USA）的創辦人兼執行長，這是個活躍在3,500多所大學校園的保守派青年組織。
槍擊事發時，柯克正在猶他谷大學的一次戶外活動上發表演說，遭一名襲擊者開槍擊中頸部，隨即癱軟倒地，被緊急送往醫院後不治身亡。
川普在一篇社群媒體貼文中表示：「偉大、甚至堪稱傳奇的查理·柯克去世了。在美國，沒有人比查理更了解或更能抓住年輕人的心。」川普已下令為柯克降半旗4天。
市場預期這次槍擊事件將加劇對更嚴格槍枝管制法的呼聲，而歷來此類舉措往往會推升槍械需求，帶動相關股票走高。
槍枝製造商史密斯威森（Smith & Wesson Brands）周三收盤大漲6.7%，盤後續漲近4%；同業斯特姆魯格公司（Sturm, Ruger & Company）收盤和盤後都勁揚3%；製造狩獵、射擊等戶外運動用品的業者American Outdoor Brands和Outdoor Holding Company收盤都大漲5%左右。
據信，擊中柯克的子彈是從數百公尺外射出的。猶他谷大學發言人特里諾說：「我們認為子彈是從Losee中心大樓射出的，該大樓距離柯克發表演講的庭院約200碼（約182公尺）。」嫌疑槍手開槍時，子彈應是越過了聚集在一起聽柯克演講的人群。
槍擊事件發生後，柯克過去關於槍枝暴力的言論再次被網友討論與媒體報導。他在2023年4月5日受訪評論田納西州納許維爾小學校園槍擊案事件時，表明自己依然支持民眾合法擁槍自衛的權利，為了維護第二修正案賦予的權利，槍支致死「不幸地是值得的」。
當時柯克表示：「我認為，為了我們能夠擁有第二修正案來保護我們其他上帝賦予的權利，每年不幸地付出一些槍擊死亡事件的代價是值得的。」
美國憲法第二修正案保障人民擁有和攜帶武器的權利，其核心內容為「紀律良好的民兵隊伍，對於一個自由國家的安全實屬必要；故人民持有和攜帶武器的權利，不得予以侵犯。」
