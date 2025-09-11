快訊

超級川粉柯克遭槍殺亡 川普悲痛「像寫墓誌銘」 他憂恐激化左右派對立

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
美國轉捩點創辦人柯克（Charlie Kirk）。美聯社
美國轉捩點創辦人、美國保守派代表人物柯克（Charlie Kirk）10日遭槍擊身亡，美國總統川普下令全國美國國旗都下半旗，直到14日晚間6時。百萬網紅「Cheap」表示，柯克是美國總統川普的心腹，被槍殺後，川普馬上發文追悼稱其是傳奇人物，悲哀到像寫墓誌銘。雖然依照川普的個性，柯克的死，應該會變成下一次選舉的燃料。大選剛結束，政治氣氛緊繃，這件事可能進一步激化左右派對立。

川普心腹遭擊斃，Cheap表示，31歲的柯克是川普青年軍總司令，為「美國極右翼KOL+超級川粉+超大網紅」，在猶他谷大學演講時，被槍手從183公尺遠的建築物開槍，射中頸部，送醫不治。

柯克在保守派青年中很受歡迎，每天發podcast、做直播、上電視台接受訪問。在X、YouTube上，各有540萬、387萬追蹤，很多年輕人因為他投給川普，很受川普器重。Cheap表示，類似立法院長韓國瑜加上直播主寒國人的組合，且是豪華版。

Cheap表示，柯克創辦了Turning Point USA，這是一個遍布全美校園的保守派青年組織，類似政治版的「直銷組織」，但賣的是川普價值觀，口號是「小政府、大自由、信仰家庭」。

柯克「講話超級挑釁」，Cheap表示，柯克很喜歡惹怒左派，專挑左派最敏感的議題打，如跨性別、墮胎、槍枝、言論審查、疫苗政策等。柯克在每場校園巡迴裡，都會安排「Q&A煽動時段」，鼓勵學生上台對罵，製造片段素材回去放在YT上賺流量。所以惹到的左派，不是那種「堅持自己帶備品小文青」，而是極端社運者、跨性別戰士、某些自認在救國的人。

「這事情非常嚴重」，Cheap表示，大選剛結束，政治氣氛緊繃，這件事可能進一步激化左右派對立。這是個悲劇，但也再次提醒我們，當政治走向極端，必將走向流血，「我們離那一步，其實沒多遠」。

