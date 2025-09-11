川普盟友！美保守派年輕演說家遭槍擊身亡 川普為他降半旗4天

美國保守派活動家、演說家、「美國轉折點」（Turning Point USA）聯合創辦人柯克（Charlie Kirk）10日在猶他谷大學（Utah Valley University）一場活動中遭到槍擊身亡，美國總統川普下令為柯克降半旗4天。

對於柯克遭到槍擊，川普10日先是在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，希望大家為他祈禱；川普稍晚接著宣布柯克死亡，並指沒有人像柯克一樣贏得美國年輕人的心，稱他被所有人所愛戴；川普說，他與第一夫人梅蘭妮亞（Melania）向柯克的家人表達慰問。

川普稱讚柯克是真正偉大的美國愛國者，指為了紀念柯克，他下令全國美國國旗都降半旗直到14日晚間6時。

今年31歲的柯克被視為是川普的盟友，是美國保守派在社群網絡時代的代表性人物，在總統大選期間為川普凝聚和動員年輕支持者。

根據報導，柯克是在10日中午12時20分遭到槍擊，目前評估槍手是在距離柯克200碼之外的高處射擊；槍殺柯克的槍手現在尚未被逮捕，相關執法單位仍在找尋槍手。