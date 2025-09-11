美政治暴力再升溫 保守派挺川政治評論員柯克遭槍擊
CNN及NBC等美國媒體報導，美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）今天在猶他谷大學一場活動中遭到槍擊。
一名發言人告訴美國國家廣播公司新聞網（NBCNews），柯克在猶他谷大學（Utah Valley University）演說時槍聲響起，「據我們所知，他被擊中並被安全團隊帶離現場」。
美國有線電視新聞網（CNN）也報導柯克中槍消息，但不清楚傷勢多嚴重。福斯新聞頻道（FoxNews）報導，柯克已送醫治療。
川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「我們必須為柯克祈禱，他遭到槍擊。他是個徹頭徹尾的好人。願上帝保佑他。」
現場畫面顯示，柯克當時在一頂帳篷下對群眾說話，突然傳來一聲槍響，柯克似乎胸口中彈，隨後身體後仰，現場群眾發出驚叫聲。
柯克是美國保守派倡議人士、作家及媒體人，並且創立保守派團體「轉折點行動」（Turning PointAction）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言