美政治暴力再升溫 保守派挺川政治評論員柯克遭槍擊

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

CNN及NBC等美國媒體報導，美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）今天在猶他谷大學一場活動中遭到槍擊

一名發言人告訴美國國家廣播公司新聞網（NBCNews），柯克在猶他谷大學（Utah Valley University）演說時槍聲響起，「據我們所知，他被擊中並被安全團隊帶離現場」。

美國有線電視新聞網（CNN）也報導柯克中槍消息，但不清楚傷勢多嚴重。福斯新聞頻道（FoxNews）報導，柯克已送醫治療。

川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「我們必須為柯克祈禱，他遭到槍擊。他是個徹頭徹尾的好人。願上帝保佑他。」

現場畫面顯示，柯克當時在一頂帳篷下對群眾說話，突然傳來一聲槍響，柯克似乎胸口中彈，隨後身體後仰，現場群眾發出驚叫聲。

柯克是美國保守派倡議人士、作家及媒體人，並且創立保守派團體「轉折點行動」（Turning PointAction）。

美國 川普 槍擊

延伸閱讀

新莊KTV驚傳槍擊！男涉槍砲遭重判心情鬱悶又開槍 再加一罪後果慘了

東超／開幕戰領航猿、富邦勇士主場抗日 一票可看兩場

高雄左營遭行刑槍擊死者 曾參選里長

全地表最會偷好球！ 巨人金手套鐵捕貝利堪稱接球藝術家

相關新聞

未現身NYU…川普兒子巴倫搬進白宮 轉到這裡上學

據報導，巴倫．川普（Barron Trump）已隨父母搬入白宮，並將大學學業轉至紐約大學（NYU）位於華盛頓特區的校區。

美國通膨、就業數據被操縱？ 勞工部監察長辦公室啟動調查

美國勞工部監察長辦公室10日宣布，已對勞工統計局（BLS）蒐集和回報重要經濟數據面臨的「挑戰」展開調查。

賀錦麗後悔了 新書透露由拜登決定是否角逐連任是魯莽之舉

美國前副總統賀錦麗在新書中提到，民主黨去年將是否繼續尋求連任一事交由前總統拜登決定，這是「魯莽之舉」，但她也為拜登履行總...

首對實驗藥物下手！紐時曝川普擬管制源自中國藥品 恐顛覆美製藥業

紐約時報報導，美國川普政府正在商討對中國大陸藥品進行嚴格管制，並已對此草擬一份行政命令。倘若實施，恐顛覆美國藥品業，以及...

玩過頭！德州兩男喝酒玩「互射遊戲」 一人遭爆頭身亡

美國德州兩名男子在家「大冒險」，輪流戴上頭盔對彼此頭部開槍，以為頭盔是防彈材質就不會出事，想不到這場「友情大考驗」成了一場悲劇。其中一名男子頭部中彈當場身亡，開槍的男子也因謀殺罪遭到起訴。

影／美眾院聽證會曝影像 神秘「光球」被地獄火飛彈擊中仍繼續前進

美國眾議院「聯邦機密解密工作小組」9日就「不明空中現象」（UAP）召開聽證會，並播放一段影像，據稱錄下2024年在葉門海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。