美國8月PPI月減0.1% 4月以來首見下滑

美國勞工部今天公布，8月生產者物價指數（PPI）月減0.1%意外下滑，是4月以來首度出現月減情形，原因包括能源及貿易項目回落。

法新社報導，根據勞工部資料，8月PPI較上月下滑0.1%，而分析師原本預期會上升0.3%；8月PPI年增率為2.6%，也較7月進一步降溫。

上述數據公布之際，決策官員正試圖評估總統川普（Donald Trump）全面性關稅措施的影響。

聯邦準備理事會（Fed）將於下週召開利率決策會議，通膨率若居高不下，將使聯準會降息空間受限。不過在通膨趨緩及勞動市場轉弱之下，市場普遍預期聯準會本月將調降利率1碼（25個基點）。

勞工部指出，服務類價格下滑是PPI下降的主要因素，貿易服務利潤縮減尤為明顯。

排除食品、能源及貿易服務的PPI月增0.3%，年增2.8%，創3月以來最大年增幅。

根據財經媒體CNBC，更受關注的消費者物價指數（CPI）將於明天出爐。