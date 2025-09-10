美國通膨、就業數據被操縱？ 勞工部監察長辦公室啟動調查

美國德州兩名男子在家「大冒險」，輪流戴上頭盔對彼此頭部開槍，以為頭盔是防彈材質就不會出事，想不到這場「友情大考驗」成了一場悲劇。其中一名男子頭部中彈當場身亡，開槍的男子也因謀殺罪遭到起訴。

2025-09-10 16:50