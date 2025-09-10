美國通膨、就業數據被操縱？ 勞工部監察長辦公室啟動調查

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國勞工部監察長辦公室宣布，已對勞工統計局蒐集和回報重要經濟數據面臨的「挑戰」展開調查。歐新社
美國勞工部監察長辦公室宣布，已對勞工統計局蒐集和回報重要經濟數據面臨的「挑戰」展開調查。歐新社

美國勞工部監察長辦公室10日宣布，已對勞工統計局（BLS）蒐集和回報重要經濟數據面臨的「挑戰」展開調查。

彭博資訊報導，根據日期為9月10日的信函，這項調查將聚焦於蒐集生產者和消費者物價指數資訊，以及蒐集、回報和修正每月就業數據面臨的問題；BLS是勞工部轄下部門。

BLS於8月1日公布意外疲軟的7月就業報告後，美國總統川普以出於政治目的操縱數據為由，開除前BLS局長麥肯塔芙（Erika McEntarfer）。川普後來宣布，提名保守派智庫傳統基金會經濟學家安東尼（E.J. Antoni）接任BLS局長。

