聽新聞
0:00 / 0:00
賀錦麗後悔了 新書透露由拜登決定是否角逐連任是魯莽之舉
美國前副總統賀錦麗在新書中提到，民主黨去年將是否繼續尋求連任一事交由前總統拜登決定，這是「魯莽之舉」，但她也為拜登履行總統職責的能力辯護。
美聯社報導，「大西洋月刊」（The Atlantic）今天刊登賀錦麗（Kamala Harris）新書「107天」（107Days，暫譯）內容的節錄，她寫道，在時年81歲的拜登是否該爭取連任的疑問紛至沓來之際，她與其他人選擇將決定權交給拜登及當時的第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）。
賀錦麗寫道：「這究竟是善意，還是魯莽？事後回想，我認為那是魯莽。」
這是賀錦麗首次公開批評拜登再度參選的決定，這個決定最終導致他在去年7月辯論表現失常後退選，使她成為民主黨總統候選人，最終敗給共和黨的川普。
賀錦麗在書中提道：「當時賭注實在太高…那不該留給某人的自尊、某人的抱負去抉擇，那不該只是個人的決定。」
拜登的辦公室對此暫無回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言