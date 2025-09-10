賀錦麗後悔了 新書透露由拜登決定是否角逐連任是魯莽之舉

美國前副總統賀錦麗在新書中提到，民主黨去年將是否繼續尋求連任一事交由前總統拜登決定，這是「魯莽之舉」，但她也為拜登履行總統職責的能力辯護。

美聯社報導，「大西洋月刊」（The Atlantic）今天刊登賀錦麗（Kamala Harris）新書「107天」（107Days，暫譯）內容的節錄，她寫道，在時年81歲的拜登是否該爭取連任的疑問紛至沓來之際，她與其他人選擇將決定權交給拜登及當時的第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）。

賀錦麗寫道：「這究竟是善意，還是魯莽？事後回想，我認為那是魯莽。」

這是賀錦麗首次公開批評拜登再度參選的決定，這個決定最終導致他在去年7月辯論表現失常後退選，使她成為民主黨總統候選人，最終敗給共和黨的川普。

賀錦麗在書中提道：「當時賭注實在太高…那不該留給某人的自尊、某人的抱負去抉擇，那不該只是個人的決定。」

拜登的辦公室對此暫無回應。