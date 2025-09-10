加州婦人將愛犬登記為選民 恐面臨6年徒刑
美國加州一名婦人將愛犬登記為選民，被控犯下多項重罪，她今天出庭應訊，若罪名成立，恐將面臨6年徒刑。律師稱當事人原意是想凸顯選舉制度的漏洞，證明連狗都能登記投票。
法新社報導，現年62歲的尤瑞克斯（LauraYourex）曾於2021年的加州州長罷免選舉後，在社群媒體上分享愛犬馬雅珍（Maya Jean）身上貼有「我已投票」貼紙的照片。
2024年10月，馬雅珍已經過世，尤瑞克斯又上傳一張照片，內容是馬雅珍的狗牌和一張郵寄選票，同時附上文字「馬雅還是收到她的選票」。
尤瑞克斯涉犯選民欺詐，去年向當局自首。
地方檢察官調查後，尤瑞克斯被控犯下多項重罪，包括偽證、設法取得或提出虛假或偽造的文件、不具投票資格卻投了票、將不存在的人登記為選民等。
尤瑞克斯今天在法庭短暫露面時並未認罪，她的律師柯爾特（Jaime Coulter）隨後表示，當事人原意是想凸顯選舉制度的漏洞。
柯爾特告訴記者：「尤瑞克斯真心後悔用這種不明智的方式，來揭露本州選舉制度的缺陷，她的初衷是希望改進制度，證明連狗都能登記投票。」
根據加州選舉法，公民若提交一份宣誓書，上面載明姓名、住處、郵寄地址、出生年月日及政黨傾向，並簽名承擔做偽證的刑責，則可登記為選民。
