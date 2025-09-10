快訊

澄清換角傳聞？蕭美琴與美參議員視訊通話 俞大㵢在列

美股早盤／賭Fed有望降兩碼！標普、那指同創高 甲骨文暴漲近40%

泰山經營權之爭 「公司派」擅賣全家股份、投資街口支付均無效

加州婦人將愛犬登記為選民 恐面臨6年徒刑

中央社／ 洛杉磯9日綜合外電報導

美國加州一名婦人將愛犬登記為選民，被控犯下多項重罪，她今天出庭應訊，若罪名成立，恐將面臨6年徒刑。律師稱當事人原意是想凸顯選舉制度的漏洞，證明連狗都能登記投票

法新社報導，現年62歲的尤瑞克斯（LauraYourex）曾於2021年的加州州長罷免選舉後，在社群媒體上分享愛犬馬雅珍（Maya Jean）身上貼有「我已投票」貼紙的照片。

2024年10月，馬雅珍已經過世，尤瑞克斯又上傳一張照片，內容是馬雅珍的狗牌和一張郵寄選票，同時附上文字「馬雅還是收到她的選票」。

尤瑞克斯涉犯選民欺詐，去年向當局自首。

地方檢察官調查後，尤瑞克斯被控犯下多項重罪，包括偽證、設法取得或提出虛假或偽造的文件、不具投票資格卻投了票、將不存在的人登記為選民等。

尤瑞克斯今天在法庭短暫露面時並未認罪，她的律師柯爾特（Jaime Coulter）隨後表示，當事人原意是想凸顯選舉制度的漏洞。

柯爾特告訴記者：「尤瑞克斯真心後悔用這種不明智的方式，來揭露本州選舉制度的缺陷，她的初衷是希望改進制度，證明連狗都能登記投票。」

根據加州選舉法，公民若提交一份宣誓書，上面載明姓名、住處、郵寄地址、出生年月日及政黨傾向，並簽名承擔做偽證的刑責，則可登記為選民。

投票

延伸閱讀

緯創加州工廠資本支出預算翻倍 支援次世代AI產品

許凱被控劈腿又爆賭博爭議 陸綜「照常露臉」沒影響

法官裁定違反聯邦法 禁止川普在加州部署國民兵

川普政府敗訴 法官禁止在加州部署國民兵執法

相關新聞

賀錦麗後悔了 新書透露由拜登決定是否角逐連任是魯莽之舉

美國前副總統賀錦麗在新書中提到，民主黨去年將是否繼續尋求連任一事交由前總統拜登決定，這是「魯莽之舉」，但她也為拜登履行總...

玩過頭！德州兩男喝酒玩「互射遊戲」 一人遭爆頭身亡

美國德州兩名男子在家「大冒險」，輪流戴上頭盔對彼此頭部開槍，以為頭盔是防彈材質就不會出事，想不到這場「友情大考驗」成了一場悲劇。其中一名男子頭部中彈當場身亡，開槍的男子也因謀殺罪遭到起訴。

影／美眾院聽證會曝影像 神秘「光球」被地獄火飛彈擊中仍繼續前進

美國眾議院「聯邦機密解密工作小組」9日就「不明空中現象」（UAP）召開聽證會，並播放一段影像，據稱錄下2024年在葉門海...

名校首例 紐約大學推「無電子設備校園」看法兩極

隨著紐約州在本學年全面推行校園手機禁令，紐約大學(New York University)也在開學之際推出「無電子設備校...

烏克蘭女子搭輕軌遭殺害 美司法部大動作起訴嫌犯、最重可判死刑

23歲烏克蘭女子扎露茲卡（Iryna Zarutska）上月在美國北卡羅萊納州夏洛特搭乘輕軌時，莫名遭非裔男子持刀刺頸殺...

川普出手整頓藥品廣告 強制揭露更多副作用 恐衝擊數十億美元支出

川普政府宣布將嚴加管理在電視與社群媒體上的藥物廣告，這可能衝擊每年數十億美元的廣告支出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。