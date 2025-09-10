玩過頭！德州兩男喝酒玩「互射遊戲」 一人遭爆頭身亡

美國德州兩名男子在家「大冒險」，輪流戴上頭盔對彼此頭部開槍，以為頭盔是防彈材質就不會出事，想不到這場「友情大考驗」成了一場悲劇。其中一名男子頭部中彈當場身亡，開槍的男子也因謀殺罪遭到起訴。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在今（2025）年8月17日。34歲的英國籍男子普勞特（Aaron Prout）和37歲的好友奧唐奈爾（Sean O’Donnell）在家喝酒。喝到一半，兩人突發奇想，決定輪流戴上克維拉（Kevlar）頭盔，拿家中步槍對頭部開槍，結果釀成悲劇。

克維拉材質通常被用來製作防彈背心等軍用品，兩人可能以為這種材質的頭盔可以防彈，才會選擇玩這種危險遊戲。雖然頭盔的確是軍用等級，能承受重擊，但並不是百分之百防彈。更誇張的是，兩人並沒有真正戴好頭盔，只是用手將頭盔舉在頭上，讓對方射擊。

在這樣的情況下，只要稍微偏離幾公釐，就會造成無法挽回的悲劇，而悲劇也真的發生了。輪到普勞特戴頭盔時，奧唐奈爾對他的頭部射擊，果然真的導致普勞特頭部中彈，送醫也宣告不治。

本來奧唐奈爾向警方供稱，普勞特是自己開槍自傷才會導致喪命，但經過警方深入調查後發現，兩人不只玩了危險的遊戲，還把影片傳給朋友，這才揭發普勞特的死亡內幕。

兩人的共同朋友供稱，自己曾試圖阻止兩人不要再玩，沒想到他們還是繼續，結果最後造成悲劇。普勞特曾是英國皇家海軍陸戰隊，服役長達10年，在退役後才搬到德州，而奧唐奈爾雖然被控謀殺，但他的保釋金只要3,000美元（約新台幣9萬元），目前整起案件還在審理中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康