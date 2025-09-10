影／美眾院聽證會曝影像 神秘「光球」被地獄火飛彈擊中仍繼續前進

美國眾議院「聯邦機密解密工作小組」9日就「不明空中現象」（UAP）召開聽證會，並播放一段影像，據稱錄下2024年在葉門海岸以飛彈攻擊一個「光球」物體的過程。

NBC新聞報導，此次聽證會的主題為「透過UAP資訊透明與吹哨人保護恢復公眾信任」。UAP在大眾文化中通常被稱為幽浮（UFO），長期吸引關注，被認為可能與外星生命或秘密計畫有關，但至今缺乏確鑿證據。

密蘇里州共和黨眾議員伯里森（Eric Burlison）表示，這支影像攝於2024年10月30日，畫面中一架MQ-9「死神」無人機正追蹤一個不明物體，另一架未入鏡的MQ-9則發射一枚「地獄火」飛彈。

影像顯示，一個顯然是飛彈的高速影像從側邊進入並擊中目標。該物體雖繼續前進，但開始變形、翻滾，還掉落出幾個小碎片，其中一個隱約可見。

A wild clip just surfaced from a Congressional UAP hearing -- showing a glowing orb cruising over the Yemen coast like nothing happened... even after the U.S. allegedly blasted a Hellfire missile at it! 🚀💥🛸 pic.twitter.com/bcpsskB6n3 — TMZ (@TMZ) 2025年9月9日

伯里森透露，影像由一名吹哨人提供，目前正進行獨立審查。他表示：「那個物體繼續移動，碎片看起來也被帶走了。我不會臆測那是什麼，但問題是，為什麼我們被阻止取得這些資訊？」

聽證會上並未明確說明該物體的性質，但工作小組主席、佛州共和黨眾議員魯納（Anna Paulina Luna）強調，對UAP的質疑往往導致草率結論。

她表示，UAP長期以來被秘密籠罩、被汙名化，有時甚至遭到徹底否認，她明確指出：「這不是科幻，也不是無端臆測。」並強調這不僅涉及國家安全，也關乎「美國人民的知情權」，並透露她曾與多位軍方吹哨人交談。

魯納晚間受訪時坦言，她不清楚影像中的物體究竟是什麼，但認為公眾有權獲得答案。她批評類似影像過度列為機密。她說：「我不知道有哪種氣球可以像這個特別物體一樣，分裂後仍保持在一起，但我可以告訴你，為了科學和國家安全，我們應該得到這些問題的答案，並且認真對待。」