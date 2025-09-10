快訊

烏克蘭女子搭輕軌遭殺害 美司法部大動作起訴嫌犯、最重可判死刑

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
23歲烏克蘭女子扎露茲卡（左）上月在美國北卡羅萊納州夏洛特搭乘輕軌時，莫名遭非裔男子持刀刺頸殺害。美國司法部9日控告34歲嫌犯布朗（右）在大眾運輸系統上犯下致死行為的聯邦罪名，最重可判處死刑。路透／美聯社
23歲烏克蘭女子扎露茲卡（Iryna Zarutska）上月在美國北卡羅萊納州夏洛特搭乘輕軌時，莫名遭非裔男子持刀刺頸殺害。美國司法部9日控告34歲嫌犯布朗（Decarlos Brown Jr.）在大眾運輸系統上犯下致死行為的聯邦罪名。

司法部長邦迪在聲明中表示：「扎露茲卡是一名懷抱美國夢的年輕女性，她的慘死直接源於失敗的寬鬆治安政策，讓罪犯權益置於無辜民眾之上。」她表示已指示檢方以聯邦罪名起訴有暴力前科的累犯布朗，並將爭取最嚴厲的刑罰，「他將再也沒有自由之日」。

北卡州是美國部分未廢除死刑的州。司法部表示，這項指控最高可判處終身監禁或死刑，若罪名成立，最終量刑由聯邦法官決定。

這起事件發生於8月22日，近日引發更多關注。美國總統川普與右派人士指控，此案凸顯民主黨執政的城市與州未能保護居民。白宮新聞秘書李維特指出：「最令人憤怒、不可接受的是，她的死完全可以避免。布朗那晚根本不該出現在那班列車上。」

根據聯邦調查局（FBI）刑事訴狀，監視器畫面顯示，扎露茲卡於8月22日進入輕軌車廂，坐在布朗前方。約4分鐘後，布朗疑似從口袋抽出一把刀，從背後連刺她三次。

根據FBI，警方在輕軌車廂內發現扎露茲卡已身亡，頸部中央有一道致命刀傷，左膝則有一道小割傷。布朗當場被逮捕。

北卡羅萊納州西區聯邦檢察官佛格森（Russ Ferguson）在宣布以聯邦罪名起訴布朗的記者會上情緒激動。他透露：「這起行為本身並不直接構成聯邦犯罪，但當我們開始看到影響，聽到民眾說『我們不敢再搭輕軌了，我們害怕去公園』時，我與同事才開始認為……這可能必須以聯邦罪名起訴。」

FBI特別探員巴納可（James Barnacle Jr.）表示，本案「可能還會有其他聯邦指控」。

布朗目前因一級謀殺罪名仍被州政府拘押。美聯社報導，布朗有多項犯罪前科，曾因持危險武器搶劫入獄5年，並被診斷患有思覺失調症。布朗母親向當地電視台表示，近期因他在家中出現暴力行為，她曾申請強制精神病收治。

美國 輕軌 司法 死刑 川普

