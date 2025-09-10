川普出手整頓藥品廣告 強制揭露更多副作用 恐衝擊數十億美元支出

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
遠距醫療公司Hims & Hers Health的減重藥物廣告引發爭議，川普政府已宣布將嚴加管理在電視與社群媒體上的藥物廣告。路透
川普政府宣布將嚴加管理在電視與社群媒體上的藥物廣告，這可能衝擊每年數十億美元的廣告支出。

美國總統川普9日簽署一份總統備忘錄，命令聯邦衛生機構要求製藥業者在藥品廣告中揭露更多副作用，並加強執行現有的誤導性廣告規定。政府表示，此舉是為了提高病患獲取資訊透明度。

促成這項行動的部分原因，是因為今年超級盃期間，遠距醫療公司Hims & Hers Health播出一則減重藥物廣告，內容批評傳統減重療法，並推廣該公司藥物，但這些藥物並未受到食品藥物管理局（FDA）監管。監管機構指出，該廣告未包含傳統藥品廣告中所必須揭露的可能副作用。

美國和紐西蘭全球「唯二」允許製藥業者直接對消費者打廣告的國家之一。限制藥品廣告一直是美國衛生部長小羅勃甘迺迪的長期目標，但新規定沒有全面禁止藥品廣告。

然而，即便只是緊縮規定，也可能重創製藥業者以及仰賴這些廣告收入的媒體公司。根據廣告數據公司 MediaRadar的報告，2024年製藥業者在直接針對消費者的廣告上花費108億美元。艾伯維（AbbVie）與輝瑞（Pfizer）是廣告大戶，僅艾伯維就花了20億美元打廣告，主要推廣其抗發炎藥物Skyrizi與Rinvoq，這兩款藥品在今年第2季為艾伯維創造逾65億美元營收。艾伯維未立即回應評論請求，輝瑞則拒絕置評。

監管機構還計劃更嚴格執行現有誤導性廣告的規定。FDA局長馬卡瑞9日在社群影片中表示，「FDA今天寄出大約100封執法信件，並向產業發出數千封警告信，包含網路藥局，因為他們愈來愈常在完全不提副作用的情況下宣傳藥品。」

藥品廣告的支持者認為，這些廣告能促使病患與醫師討論醫療問題；但批評者指出，廣告通常集中在昂貴的品牌藥物上。

一位高層官員證實，川普政府的新規定可能要求藥品的電視廣告時間長度更長，以確保完整揭露藥品風險。另一位官員澄清，目標不是減少廣告數量，而是讓病患充分獲得副作用資訊。

小羅勃甘迺迪同日受訪時表示：「他們將被要求揭露所有副作用…在某些情況下，這可能導致一則廣告長達四分鐘。」

