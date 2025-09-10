法官擋川普開除她：理由不足 Fed理事庫克暫時留任！她挺進降息表決

美國一位法官暫時阻止總統川普撤換聯準會理事庫克（Lisa Cook），允許她繼續留任。此前，庫克已提出訴訟，挑戰川普以她涉嫌抵押貸款詐欺為由將其免職的決定。

位於華盛頓特區的聯邦地區法官Jia Cobb批准了庫克的請求，讓她能暫時維持現職，對這位陷入風波的經濟學家而言，是初步勝利。這意味庫克極可能出席9月16日至17日召開的聯準會政策會議，並參與是否降息的表決，市場高度關注。

法官指出，庫克被指控的抵押貸款不當行為，恐不足以構成《聯邦準備法》中規定可予以免職的正當理由，此外，川普將其免職的程序也可能侵害了她依憲法所享有的正當程序權利。

法官在裁決書中寫道：「對於『有正當理由』條款的最準確解讀是，聯準會理事被免職的理由僅限於其任內行為，以及是否忠實、有效地履行法定職責。」

法官也認同，由川普任命的聯邦住宅金融監理局（FHFA）局長普爾特先是在社群媒體提出指控，以及川普隨後貼文宣布打算解除庫克職務，都未構成對庫克所涉指控的正式適當通知。