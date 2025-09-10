申請綠卡簽證將審查「反美」言論 主管機關首長：反川普不算

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國倫敦美國大使館外的護照與簽證預約資訊告示牌，攝於5月29日。路透
美國公民移民局（USCIS）局長艾德洛（Joseph Edlow）8日接受美聯社專訪時表示，8月宣布的爭議新規定，即允許審查申請綠卡、簽證或其他權益外籍人士是否持有所謂「反美」觀點，並不是針對政治立場，而是要揪出恐怖主義活動的支持者。

在美國總統川普顛覆傳統移民政策，並積極推動限制合法移民管道之際，艾德洛正掌管具有關鍵角色的USCIS。而根據新規，USCIS官員在決定是否核准申請時，現在可以考量申請人是否「背書、宣揚、支持或以其他方式鼓吹」反美、恐怖主義或反猶太主義等觀點。外界批評此舉賦予官員過大裁量空間，可以憑主觀判斷駁回申請。

艾德洛表示，USCIS必須關注申請人在網路上的言論，以及這些言論何時帶有仇恨性。他指出，該局不會僅因言論而自動拒件，但會列入整體考量。同時，USCIS不會針對曾發表反川普言論的外籍人士，對任何一屆美國政府的批評都是「最能參與美國的行動之一」。

他強調，問題層級遠超過發表反川普言論，針對的對象是「實際信奉恐怖分子、恐怖組織及企圖摧毀美國生活方式的信念與意識形態的人」。

舉例來說，外國學生在網路發文支持哈瑪斯組織信條，或參加校園示威活動且阻止猶太學生進入學校建築物，都是會引起USCIS官員懷疑的言行。

