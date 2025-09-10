聽新聞
美就業數據大幅下修 戴蒙示警經濟走弱 川普貝森特同聲催逼Fed降息
摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙表示，美國勞工統計局（BLS）大幅下修就業數據，再度證明美國經濟正陷入放緩。
戴蒙周二接受CNBC訪問時說：「經濟正在走弱。至於這會不會走向衰退，還是只是走弱，我不知道。」
根據官方周二公布的基準修正初值，就業人數恐被下修創紀錄的91.1萬人，約占0.6%。這表示美國月均新增就業人數只有先前數據的一半。
戴蒙說，這項修正「只是確認了我們原本的想法」。
美國總統川普抓住這項修正後的勞動市場數據，向聯準會（Fed）施壓要求迅速降息。他在社群媒體上發文抨擊Fed領導層：「無能比捍衛理論上的獨立性還重要。」
美國財政部長貝森特也呼籲Fed調整政策立場，他周二接受福斯商業頻道訪問時，被問到Fed是否應該重新校準政策時說：「他們應該要，至於會不會，我們走著瞧。」他並引用經濟學大師凱因斯的名言：「當事實改變時，我會改變想法，那你呢？」
這份修正數據出爐數小時後，貝森特說：「結果發現我們之前掌握的事實並不正確。」他較早在X平台貼文指出：「川普總統接手的經濟狀況比數據所顯示的更糟，他說Fed以高利率扼殺成長，完全正確。」
貝森特並表示，有信心川普提名候補Fed理事會空缺的米倫（Stephen Miran）能及時上任，趕在下次會議參與利率決策。
