揮不去的世紀陰影 911事件生還者盼悲劇不再發生

24年前的9月11日，兩架遭劫持客機撞上紐約世貿中心雙塔，大樓在烈焰中崩毀。這場史無前例的現代攻擊行動，因無間斷全球直播，成了人類首次大規模集體記憶，當時在現場的生還者至今還是要說相同的故事，提醒世人勿忘歷史。

2001年9月11日入秋早晨，天氣晴朗，氣溫偏低，大紐約地區民眾陸續趕往工作地點。8時46分，一架美國航空客機撞上世貿中心北塔，9時3分，一架聯合航空客機撞上南塔；9時37分，華盛頓五角大廈遭客機撞擊，10時3分，一架客機在賓州墜毀。世貿中心兩大樓分別燃燒56分鐘與102分鐘後崩毀。

2977人、超過90國人士在世貿中心攻擊行動中喪生，當中包括機上乘客、救援警消，還有許多義助民眾，身陷灰飛煙滅瓦礫中的無名英雄。

911事件震撼全球，人類進入新世紀即面臨族裔糾結、文明衝突的歷史悲劇。

紐約市快速清理、改建與開發當時被稱為原爆點（Ground Zero）的世貿中心廣場，建立911紀念公園與博物館，開發7座新建物，南北兩座大樓原址保留建立景觀池，池邊刻上逝者名字。

博物館中保留悲劇痕跡，園區如今已是吸引總數近億遊客的特殊旅遊景點，人們來到世貿中心一號廣場見證不遠的歷史。

911紀念公園暨博物館總裁希爾曼（ElizabethHillman）表示，悲劇當時造成近3000人喪生，衝擊影像傳送至全世界，這不僅是美國的悲劇，也是全球共同見證的時刻，每年此刻大家在神聖的此地緬懷。

她說，911紀念公園在事件10年後對外公開，博物館也在2014年揭幕，很榮幸已接待超過175國9000萬人到訪，至今公園參觀者有一半來自國外，無論大家從哪裡來，會確保每個人在此空間感受到被接納。

過去24年，親身經歷事件的紐約人掏出許多當時的故事，故事延續著，有來自兩座大樓裡的，有大樓外的；相同的是說故事的人忘不了。

當時在南塔的生還者布俠特（Desiree Bouchat）回憶說：「我們到窗邊什麼也看不到，大家不清楚找什麼指引，但那時上司吉姆說離開這裡回家吧。很好啊！才早上9時可以回家了。我們下樓喝咖啡喝茶，覺得情況清楚了再上樓。」

「記得在那樓層走著，每個樓層面積約一英畝，但樓面沒人。同事們在大樓北邊與西邊，他們說你就在那裏，他們看到飛機飛過撞上大樓，桌上紙張燒成灰，他們立刻被撤出。」

「但在大樓南側與東側的人根本不知道發生什麼，吉姆那時又說是時候離開了，我走向電梯，見到吉姆往走廊去確認大家都準備離開，但吉姆最後沒有離開。」

24年前這個早上許多美國家庭被拆散，許多人失去好友至親，當時年幼無法與親人說再見的孩子如今成年了。布俠特步入中年，說到見過最後一眼的同事還是哽咽，她決定有機會就說一次相同故事，讓悲劇別再發生。