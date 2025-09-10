民調：川普支持率42% 經濟成績單表現弱

根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）今天結束的民調，美國總統川普近期的支持率為42%，其中他在處理犯罪與移民議題的表現獲得的評價高於經濟表現。

路透社報導，這項為期5天、針對全美1084名成年人所做的民調也顯示，有56%的受訪者不認可川普總統的表現。

這次民調相較於先前路透社/益普索的調查，包括8月22日至24日進行的那次，在方法上略有調整。不再提供受訪者「不確定」選項，來回答是否認可川普的整體施政表現。在上次調查中，40%的受訪者表示贊同川普的表現，54%則表示不滿。

在這次最新民調中，受訪者仍可選擇不作答，這項改變預期不會對結果造成顯著影響。整體誤差約正負3個百分點。

約有43%的受訪者認可川普處理犯罪問題的表現，42%則認為他在移民議題上做得不錯，與上一次民調的結果大致相同。

川普近幾週派遣聯邦探員與士兵前往由民主黨執政的洛杉磯和華盛頓特區，打擊非法移民。在首都華盛頓特區，即使近年來整體犯罪率已經下降，川普仍接管當地的執法權，此舉引發該市民主黨籍領袖和抗議者的批評。

川普在處理經濟問題上的評價相對較差，僅36%的美國人肯定他的經濟掌舵能力，只有30%支持他處理美國家庭生活成本的方式。

美國就業市場日趨不穩，今天發布的報告顯示，截至今年3月的1年中，美國經濟創造的就業機會可能比原先估計的少了91萬1000個。這也顯示出，早在川普重返白宮並開始提高進口關稅之前，就業成長就已陷入停滯。