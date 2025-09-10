美突襲逮南韓勞工 白宮：川普明白企業需求 正研擬解套方法

現代汽車和LG新能源（LGES）位於喬治亞州的新廠工地日前遭美國當局突襲、拘留300多名南韓人員，白宮9日表示，美國總統川普明白外國公司來美國製造非常特殊的產品，包括晶片、電池等，但川普希望外國企業能雇用美國勞工；白宮也指出，國土安全部和商務部正在著手研擬為問題解套。

美國日前對喬治亞州現代汽車工廠進行大規模移民突擊檢查，南韓外交部日前表示，在美國遭移民與海關執法局（ICE）拘留的數百名南韓公民將主動離境，避免遭驅逐以免未來再次入境時受阻；韓方預計10日安排包機，接回約300名被拘留的南韓公民。

川普日前在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，要求所有到美國投資的外國企業尊重美國的移民法律，透過合法的方式讓外國的技術人員進入美國，並期待外國企業雇用並訓練美國勞工。

白宮9日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，川普已經言明，他非常感謝外國企業到美國投資，並在美國生產製造；川普也理解這個些企業希望帶他們高度技術人員和勞工進駐，特別是當他們製造非常特殊的產品，包括晶片、電池等。

不過，李維特說，川普也預期這些外國企業雇用美國勞工，讓外國勞工和美國勞工一起合作、互相學習；但川普也了解外國企業的需求，明白他們希望雇用已經對技術熟習的本國勞工。

李維特說，為了解決這樣的問題，國土安全部和商務部正在著手研擬為相關的簽證問題解套。