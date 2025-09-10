快訊

簽名模仿私處毛髮…川普疑手繪裸女生日賀卡 贈淫魔艾普斯坦

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
議員8日公布據信是美國總統川普20多年前寫給艾普斯坦的賀信。美聯社
美國眾院監督委員會八日公布淫魔富豪艾普斯坦二○○三年五十歲生日時親友賀壽函集結而成的冊子，當中包括一份疑為美國總統川普當年向他祝壽並手繪的裸女圖，極具性暗示並有川普簽名。華爾街日報今年七月率先披露此事時，川普宣稱這張圖是假造，控告華爾街日報老闆梅鐸誹謗並求償一百億美元。

調查艾普斯坦案的眾院監督委員會向他的遺產律師發出傳票，取得這份賀壽函紀念冊影本。該委員會民主黨籍資深成員賈西亞八日說，川普聲稱艾普斯坦案調查是騙局，還說祝壽函根本不存在，「現在我們知道川普說謊，不擇手段想要掩蓋真相」。

這張圖有打字文句，是一段假想的川普和艾普斯坦對話，外框是深色馬克筆畫的裸女身形，胸部由弧線描繪，川普簽名位置就在裸女腰部下方，模仿私處毛髮，最後一段文字寫著：「生日快樂，願每天都是另一個美好祕密。」

白宮發言人李維特透過社群媒體Ｘ表示，「如同我一直說的，非常清楚的是，圖畫不是川普畫的，他也沒有簽名」，川普律師團對華爾街日報的誹謗訴訟不會停止。

白宮副幕僚長布多維奇則貼文分享川普最近的簽名，宣稱裸女圖上簽名者不是川普。然而，華爾街日報找出當時川普在其他文件的簽名，比對發現極為相似，裸女圖筆觸也和曾公開拍賣的川普素描作品很像，圖上文字含有川普愛用的「謎團（Enigma）」等字眼。

艾普斯坦遺產律師也交出賀壽冊的另一封信。這封信來自海湖莊園長期會員、商人培斯科，他在信中對川普和艾普斯坦一九九○年代有社交往來的一名女子開了一個粗俗玩笑。

培斯科的信包括一張面額二點二五萬美元的巨型支票，製作成像是川普寄給艾普斯坦，下面的手寫圖說，「年輕時就顯出對錢和女人有才華的傑佛瑞（艾普斯坦），以二點二五萬美元把『完全折舊』的ＸＸＸ（被刪掉的女子名字）賣給川普」。

