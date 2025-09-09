哈瑪斯高層在杜哈遇襲 內唐亞胡暗示以色列獨自攻擊

在卡達首都杜哈的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯高層遭以色列攻擊，卡達半島電視台9日報導，以色列總理內唐亞胡辦公室已在社群媒體發聲明，暗示攻擊杜哈是以色列單獨行動。

內唐亞胡辦公室在社媒寫到，9日對哈瑪斯幾名恐怖主義首腦的行動，完全是以色列獨立行動，以國發起、執行並為該行動負全責。內唐亞胡未明言攻擊地點是杜哈。

一名以色列官員向路透證實，以色列已對卡達的哈瑪斯領袖發動攻擊。有以媒引述一名以國高官報導，哈瑪斯首席談判代表哈雅（Khalil al-Hayya）等該組織領袖是攻擊目標。

一名哈瑪斯消息人士向半島電視台說，以色列鎖定的哈瑪斯官員正在杜哈舉行會議，討論美國總統川普的停火提案。白宮副發言人凱利稍早向半島電視台說，川普政府對這次攻擊暫無回應。在中東的美軍消息人士說，他們此前並不知道這次攻擊，是事後才獲通知，但無法評論白宮是否曾獲通知。