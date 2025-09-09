影帝挺民主黨成箭靶？西點校友會取消湯姆漢克斯頒獎典禮 川普發文讚揚

美國西點軍校校友會5月宣布，將把2025年「西爾維納斯．塞爾獎」（Sylvanus Thayer Award）頒給奧斯卡影帝湯姆．漢克斯，以表彰他「對國家利益的服務與成就」，但原定於本月稍晚舉行的頒獎典禮卻突然取消。美國總統川普隨後在真實社群發文稱讚這個決定。

衛報報導，漢克斯是美國最受喜愛的演員之一，長期投入退伍軍人事務，曾擔任華盛頓二戰紀念碑的全國代言人，也支持過艾森豪紀念碑的募款活動，並在搶救雷恩大兵、阿甘正傳與怒海戰艦（Greyhound）等軍事題材電影中飾演軍人主角，因此獲頒美國陸軍遊騎兵名人堂榮譽會員資格，2016年獲頒總統自由勳章。

漢克斯過去曾支持民主黨總統候選人，包括歐巴馬與前國務卿柯林頓。川普則在「真實社群」發文讚揚西點校友會「明智地」取消「演員」湯姆．漢克斯的頒獎典禮，並聲稱西點軍校「一直在變得更偉大」。

川普寫道：「這是非常重要的一步！我們不需要『破壞性』、『覺醒』的得獎者來拿走我們珍貴的美國榮譽！希望奧斯卡與其他虛假的頒獎典禮，能以公平正義為名重新檢討標準與作法。看看他們死氣沉沉的收視率將會如何飆升！」

西爾維納斯．塞爾獎旨在表揚美國傑出公民 在服務和成就上對國家有所貢獻，並以實際行動體現西點軍校座右銘「責任、榮譽和國家」。

不過，西點軍校校友會主席、退役上校畢格（Mark Bieger）日前致函該校教職員表示，取消典禮將讓西點「繼續專注於其核心使命，即培養學員成為世界上最致命武裝力量、美國陸軍的軍官，領導、作戰並取勝」，但並未解釋典禮取消與此使命之間的具體關聯。