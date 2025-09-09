被抓包！川普選定的Fed理事米倫遭爆房貸申請有問題

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
獲川普提名出任Fed理事的白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）。路透
美國總統川普提名出任聯準會（Fed）理事的白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）最新的財務揭露文件顯示，米倫透過房貸購買時被列為主要住所的一棟房屋，現在卻被用作出租用途。

美國聯邦政府倫理辦公室（OGE）上周五公開的一份文件顯示，米倫在2022年獲得的一筆抵押貸款已經變更狀態。文件附註指出，這筆貸款對房屋的估值介於50萬至100萬美元，利率為2.375%，「先前報告這筆房貸是用於購買的主要住所，在報告期內已經開始變為出租用途」。

米倫出租一處起初做為主要住宅而申請房貸的房產的情事被「抓包」之際，正逢川普正試圖以涉及房貸詐欺為由解僱Fed理事庫克（Lisa Cook）。

米倫沒有立即針對上述報導予以回應。

倫理辦公室的檔案沒有提供有關房產位置的細節，也沒有提供除利率以外的貸款條款，包括是否要求房產必須是米倫的主要住所。

上個月，由於庫格勒辭去Fed理事職位，Fed七人理事會意外出現空缺，米蘭被提名填補這一空缺，參議院金融委員會預定周三決定是否將他的候選資格提交參議院全體會議進行表決。

該金融委員會的民主黨議員要求米倫承諾辭去白宮經濟顧問委員會主席一職，接著金融委員會才能採取進一步行動，推動他獲得Fed理事的任命。

米倫在上周的確認聽證會上表示，他已獲得法律建議，只需向白宮經濟顧問委員會請無薪假，因為他擬任的Fed理事職位任期只到明年1月底。

但金融委員會的民主黨參議員指出，他的任期可能會延長，具體取決於確定繼任者需要多長時間，他們並表示雙重角色會導致他身為Fed理事和總統顧問兩者職責之間可能存在衝突。

