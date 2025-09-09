川普啟動芝加哥「中途閃擊行動」 州長不知情

美國總統川普政府今天表示，已在芝加哥及伊利諾州其他地區展開一項名為「中途閃擊行動」（Operation Midway Blitz）的移民執法行動。

有關這項行動的具體範圍尚不明朗，而民主黨籍伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）則表示他完全不知情。

國土安全部在新聞稿中表示，由於芝加哥市及伊利諾州通過的「庇護」法規，限制了所屬與聯邦移民部門合作配合，因此有必要展開此次行動。

川普最近幾週來表示，可能會派遣國民兵及聯邦執法人員到芝加哥這個民主黨的大本營，以打擊犯罪和非法移民。

路透社報導，川普政府今天公布的這項移民行動，似乎較接近川普時期常見的移民執法行動，而非他在今年夏天針對洛杉磯和首都華盛頓特區所授權的軍隊部署。

芝加哥市長強森（Brandon Johnson）及州長普里茨克皆為民主黨人，均對此一計畫提出批評；普里茨克更表示，川普會利用軍隊來操作2026年期中選舉。

普里茨克的發言人希爾（Matt Hill）表示：「州長辦公室沒有收到任何來自川普政府的正式聯繫或訊息。我們和公眾、媒體一樣，只能透過社群平台得知他們的行動，他們似乎想演一場實境秀。」

川普今天在自家社群網站「真實社群」（TruthSocial）發文時，提到芝加哥近期所發生的謀殺和槍擊事件，並指責普里茨克未曾向川普政府尋求協助。

川普寫道：「我想幫助芝加哥人民，不是傷害他們，只有罪犯才會受到影響！我們能迅速行動，終結這種亂象。」

國土安全部在宣布芝加哥行動的新聞稿中，列出多名在美非法居留、曾因犯罪被定罪、疑似由伊利諾州拘留所釋放出的移民，其相關罪行包括攻擊、竊盜、持有毒品，以及涉入幫派分子的指控。

美國移民暨海關執法局（ICE）官員證實，川普政府近日也在波士頓（Boston）啟動類似的移民執法行動。