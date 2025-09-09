快訊

黃仁勳下周陪同川普訪英國 大陣仗企業CEO隨行出席英王國宴

蘋果發表會將登場！iPhone 17共11大新品預測 親民款智慧手錶改版

運動部正式掛牌！傳前體育主播卓君澤有望成部長李洋「最佳左右手」

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳下周陪同川普訪英國 大陣仗企業CEO隨行出席英王國宴

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
知情人士透露，輝達執行長黃仁勳（右）將於下周陪同美國總統川普（左）前往英國進行國是訪問。圖為川普4月時在「投資美國」活動上與黃仁勳握手。路透
知情人士透露，輝達執行長黃仁勳（右）將於下周陪同美國總統川普（左）前往英國進行國是訪問。圖為川普4月時在「投資美國」活動上與黃仁勳握手。路透

知情人士透露，輝達執行長黃仁勳將於下周陪同美國總統川普前往英國進行國是訪問。

根據英國媒體《天空新聞》 率先報導，黃仁勳是預期陪同川普出訪英國的幾位美國企業界高層之一。除了黃仁勳外，包括OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、黑石集團執行長蘇世民以及貝萊德執行長芬克預期也會陪同川普一起出席由英國國王查爾斯三世在溫莎城堡舉行的國宴。

報導指出，蘋果執行長庫克也受邀出席，而摩根大通執行長戴蒙無法出席。

輝達發言人對天空新聞表示，不會談論高層主管的行程安排。貝萊德、黑石、蘋果和摩根大通均拒絕置評，而OpenAI未回應置評請求。

CNBC的報導分析，儘管黃仁勳並未出席川普上周在白宮為科技業執行長舉辦的晚宴，但他參與這次英國之行，凸顯輝達在尋求新許可證以便向中國大陸銷售Blackwell晶片之際，致力於維繫與川普的關係。

黃仁勳一直試圖說服川普，允許輝達向中國出口其晶片對美國國安有利，因為這代表美國將繼續在AI競賽中稱 霸領導地位。

黃仁勳也曾於5月陪同川普前往沙烏地阿拉伯參加一場投資論壇，當時美國與沙國簽署了6,000億美元大單，AI更是重中之重，敲定輝達未來五年將出售數十萬顆AI晶片給沙國AI新創公司Humain。

川普 美國 輝達 黃仁勳 英國國王

延伸閱讀

川普不放棄接管芝加哥治安 國土安全部宣布新一波掃蕩行動

美關稅訴訟 推演最差結局…財長：恐被迫退還5千億美元稅金

湯姆漢克斯西點軍校頒獎取消 川普讚明智之舉

300名南韓人在美被拘留 川普稱不會殃及美韓關係

相關新聞

黃仁勳下周陪同川普訪英國 大陣仗企業CEO隨行出席英王國宴

知情人士透露，輝達執行長黃仁勳將於下周陪同美國總統川普前往英國進行國是訪問。

美國人去年被騙百億美元 美國務院宣布制裁東南亞線上詐騙

美國國務卿魯比歐8日表示，美國將針對東南亞的線上詐騙中心實施經濟制裁，包括位於緬甸和柬埔寨的目標，以干擾這些詐騙犯罪來保...

川普不放棄接管芝加哥治安 國土安全部宣布新一波掃蕩行動

美國最高法院8日推翻下級法院的裁定，解除對移民及海關執法局（ICE）的約束，讓他們能夠依照對象的語言或特徵做盤查；此外，...

川普最高法院得利 美貿易委員會委員不得復職

美國總統川普8日在最高法院取得暫時性的勝利，一是最高法院允許在訴訟期間，川普撤職的民主黨籍聯邦貿易委員會（FTC）委員斯...

川普速報／美最高院挺川普移民突襲 挨批恐種族恐慌

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 •美國最高法院裁定支持川普強硬移民突襲，引發憲政爭議與族群對立；川普關稅案若敗訴，財政部警告恐需退稅高達1兆美元；法國政府垮台使債務危機加深，市場信心受挫；梅鐸長子拉克蘭．梅鐸全面接掌媒體帝國，鞏固福斯新聞與保守派輿論陣地。

美財長再爆與人衝突？外媒：威脅揍住宅金融監理局長

美國媒體Politico報導指出，美國財政部長貝森特傳在一場私人晚宴中，威脅毆打聯邦住宅金融監理局（FHFA）局長普提（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。