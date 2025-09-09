黃仁勳下周陪同川普訪英國 大陣仗企業CEO隨行出席英王國宴

知情人士透露，輝達執行長黃仁勳將於下周陪同美國總統川普前往英國進行國是訪問。

根據英國媒體《天空新聞》 率先報導，黃仁勳是預期陪同川普出訪英國的幾位美國企業界高層之一。除了黃仁勳外，包括OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、黑石集團執行長蘇世民以及貝萊德執行長芬克預期也會陪同川普一起出席由英國國王查爾斯三世在溫莎城堡舉行的國宴。

報導指出，蘋果執行長庫克也受邀出席，而摩根大通執行長戴蒙無法出席。

輝達發言人對天空新聞表示，不會談論高層主管的行程安排。貝萊德、黑石、蘋果和摩根大通均拒絕置評，而OpenAI未回應置評請求。

CNBC的報導分析，儘管黃仁勳並未出席川普上周在白宮為科技業執行長舉辦的晚宴，但他參與這次英國之行，凸顯輝達在尋求新許可證以便向中國大陸銷售Blackwell晶片之際，致力於維繫與川普的關係。

黃仁勳一直試圖說服川普，允許輝達向中國出口其晶片對美國國安有利，因為這代表美國將繼續在AI競賽中稱 霸領導地位。

黃仁勳也曾於5月陪同川普前往沙烏地阿拉伯參加一場投資論壇，當時美國與沙國簽署了6,000億美元大單，AI更是重中之重，敲定輝達未來五年將出售數十萬顆AI晶片給沙國AI新創公司Humain。