美財長再爆與人衝突？外媒：威脅揍住宅金融監理局長

美國媒體Politico報導指出，美國財政部長貝森特傳在一場私人晚宴中，威脅毆打聯邦住宅金融監理局（FHFA）局長普提（Bill Pulte），這是貝森特今年6月傳出與特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）在白宮大打出手後，二度爆出與川普政府內的官員起衝突。

根據Politico報導，這起事件發生在9月3日，一場邀請30名客人的私人晚宴，現場賓客包括交通部長達菲（Sean Duffy）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、內政部長柏根（Doug Burgum）、農業部長羅林斯（Brooke Rollins）等人。

報導指出，貝森特在多個場合聽到普提在美國總統川普面前「說他的壞話」（badmouthing），因此在晚宴中的雞尾酒酒會中與普提當面對質，質疑他為什麼要在川普面前提到他，貝森特並威脅說，他會朝普提臉上揍上一拳；據有目擊者指出，最後是風險投資基金1789 Capital創辦人馬力克（Omeed Malik）站出來調解，才化解衝突。

紐約時報今年也揭露說，馬斯克和貝森特今年4月中旬曾在白宮大打出手；據報導指出，當時兩人前往白宮橢圓形辦公室，各自陳述代理國稅局（IRS）局長人選的偏好，川普最終決定支持貝森特的人選。

兩人之後走出橢圓形辦公室，沿著走廊離開，在言語上起了爭執，馬斯克隨後用肩膀撞向貝森特的肋骨，貝森特也出手反擊。