梅鐸家族繼承達成協議 拉克蘭將掌福斯與新聞集團

中央社／ 紐約8日專電
媒體大亨梅鐸。(美聯社)
擁有「福斯新聞頻道」與「華爾街日報」等重要媒體的梅鐸家族繼承官司今天達成協議，老梅鐸的長子拉克蘭將掌握主要媒體，繼續維持英語媒體集團的保守新聞風格，家族其他子女可獲得共33億美元。

爭議多年的梅鐸集團家族繼承官司，去年9月因94歲掌門人老梅鐸（Rupert Murdoch）有意改變繼承信託，將主導權移轉至長子拉克蘭（Lachlan Murdoch）一人，以維繫保守派新聞風格；案件去年9月在內華達州遺產法庭開庭，法官判決不得變更信託安排，多名家族成員今年初開始協商。

紐約時報（New York Times）報導，梅鐸家族今天宣布，拉克蘭已完成協議，將掌握旗下媒體，包括福斯新聞頻道（Fox News）、華爾街日報（Wall StreetJournal）與紐約郵報（New York Post）等，在未來老梅鐸辭世後維持保守派風格。

知情人士指出，這項協議價值達33億美元（約新台幣1000億元）。

老梅鐸與2任前妻育有4名子女，女兒普魯登斯（Prudence Murdoch）、伊莉莎白（ElisabethMurdoch）及小兒子詹姆士（James Murdoch）傾向自由派，和老梅鐸政治立場大相逕庭，老梅鐸決定將股權與經營權交給拉克蘭，改變家族信託條款，兩陣營對簿公堂。

澳洲出生的老梅鐸由經營家族報紙起家，60年代至70年代進軍英國與美國報章，1996年在美國成立福斯新聞頻道，打破自由派長期壟斷的電視新聞市場，至今仍是美國收視率最高的新聞頻道；梅鐸自稱「英語世界的保守聲音捍衛者」。

知情人士指出，3名子女普魯登斯、伊莉莎白與詹姆士，將獲得各自於家族信託中持有股份與其他資產，等同於11億美元。根據5日交易價格估計，3人持分共約信託的80%，屆時家族信託將會解散。

54歲的拉克蘭將重組家族信託，並納入另兩名同父異母的成年妹妹，共同持有梅鐸兩間主要媒體控股公司新聞集團（News Corp）與福斯集團（Fox Corp）。

老梅鐸1999年與中國籍的鄧文迪（Wendi Deng）結婚，2013年離異，育有女兒葛瑞斯（Grace Murdoch）與克洛依（Chloe Murdoch），如今都已成年。

梅鐸家族資產繼承風波暫告段落，3名可能未來持有美國主要媒體股權的非保守派子女退出。

拉克蘭已參與兩媒體集團營運，將繼續維持保守派報導風格；2名20歲初的新家族信託成員未來扮演什麼角色也引起關注。

