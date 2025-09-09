川普譴責北卡列車隨機殺人 23歲烏克蘭女子遭刺身亡

23歲烏克蘭女子逃到美國避戰，卻在8月於列車上遭人連刺數刀，當場身亡。事件影像曝光後引發全美關注。川普今天譴責事件，指畫面令人幾乎無法直視；「發生可怕的殺戮時，就必須採取可怕的行動」。

事件發生在北卡羅來納州夏洛特地區，死者是與母親、妹妹、弟弟一同移居美國的札魯茨卡（IrynaZarutska）。

根據警方新聞稿，警員於8月22日接獲報案。34歲的布朗（Decarlos Brown Jr.）為事件嫌疑人。美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，布朗因「在事件發生時所受的非致命傷」被送往當地醫院，出院後將被逮捕並依一級謀殺罪起訴。

根據法院文件，札魯茨卡上車後，坐在走道座位，在嫌犯前方。列車行駛「約4分半鐘後，嫌犯從口袋中拿出折刀展開後暫停片刻，隨後站起來，向受害者連刺3次。」在刺殺發生前，兩人似乎沒有任何互動。

布朗有犯罪紀錄，包括竊盜與入侵住宅。2015年，他因持械搶劫在獄中服刑5年。

夏洛特市長萊爾斯（Vi Lyles）透過聲明表示這起事件是「無謂且悲劇性的損失」，並承諾將盡一切努力保護居民。當地地區運輸機構則對ABC News證實，事發時列車上並無安全人員；安全團隊會在全線巡邏，但不會固定駐守單一地點。

美國總統川普上午在宗教自由委員會聽證會上演說時提到這起刺殺案，「有邪惡的人存在，而我們必須面對這一點。」

「有個瘋子就這樣起身….這段影像直接拍下來了，幾乎不忍直視，因為太可怕了」，他說。

「（嫌犯）就這樣殘忍地刺殺。她只是坐在那裡。所以，的確有邪惡的人存在。我們必須能夠應對。如果我們無法應對，我們就不再是一個國家。」

札魯茨卡之死也點燃右派人士怒火，指責主流媒體故意不報導這起事件。白宮副幕僚長米勒（StephenMiller）則歸咎於民主黨。他在X平台發文寫道，從法官、政客、學界、到非營利組織，民主黨全都在保護罪犯。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也在X上多次評論這起案件。他在一則貼文中建議公開點名和羞辱縱容謀殺、強暴和搶劫的檢察官與法官。尤其要羞辱資助這些檢察官與法官競選的人，才會帶來最大的改變。