快訊

大氣不穩定白天偏熱 吳德榮：午後慎防大雷雨

美國人去年被騙百億美元 美國務院宣布制裁東南亞線上詐騙

運動部今掛牌 金牌部長李洋就任

聽新聞
0:00 / 0:00

川普最高法院得利 美貿易委員會委員不得復職

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普今年3月開除民主黨籍聯邦貿易委員會（FTC）委員斯勞特（圖）。路透
美國總統川普今年3月開除民主黨籍聯邦貿易委員會（FTC）委員斯勞特（圖）。路透

美國總統川普8日在最高法院取得暫時性的勝利，一是最高法院允許在訴訟期間，川普撤職的民主黨籍聯邦貿易委員會（FTC）委員斯勞特（Rebecca Slaughter）不得復職；二是最高法院暫時推翻下級法院的禁令，允許移民及海關執法局（ICE）繼續在洛杉磯針對有非法移民嫌疑的民眾做盤查。

FTC肩負消費者保護與反壟斷任務，委員組成採跨黨派設計，在五名委員中不得有超過三人來自同一政黨；川普今年3月解雇斯勞特與另一名民主黨籍委員貝多亞（Alvaro Bedoya），被視為對監管機構獨立性的一大挑戰。

川普所做的開除命令是直接挑戰1935年最高法院「亨弗里執行人訴美國案」（Humphrey’s Executor v. United States）的先例，該案曾確認總統不得無故解職FTC委員的限制；斯特勞和貝多亞皆對川普開除的命令提出挑戰，但貝多亞後來放棄訴訟。

盡管哥倫比亞特區巡迴上訴法院日前做出裁定，指美國總統不得無故撤換FTC委員，並讓斯勞特恢復職務，然而最高法院8日裁定斯勞特在訴訟期間不得復職。

根據NBC報導，這項裁定雖然不代表最高法院最後會給予總統「無理由」（without cause）開除獨立監管機構成員的權力，但透露最高法院有可能會做出這樣的決定；據報導，斯勞特對此發出聲明表示，雖然最高法院決定不讓她復職，但她會對這件訴訟堅持到底。

另外，地區法院於7月裁定ICE在洛杉磯的逮捕行動不具有合理的懷疑，而是依照種族、口音和特定工作，在洗車場、公車站、停車場等地流動式地抓人，法院認定ICE的利用刻板印象來行動並不合憲。

不過，在川普政府日前提出緊急上訴、要求推翻地區法院的決定之下，最高法院8日以6比3的票數暫時解除下級法院的禁令，允許ICE繼續在洛杉磯進行相關盤查行動，被視為是川普政府近期的一大勝利。

美國 川普 最高法院

延伸閱讀

美關稅訴訟 推演最差結局…財長：恐被迫退還5千億美元稅金

湯姆漢克斯西點軍校頒獎取消 川普讚明智之舉

300名南韓人在美被拘留 川普稱不會殃及美韓關係

在美製造vs移民執法 川普搜現代汽車電池廠一次看

相關新聞

美國人去年被騙百億美元 美國務院宣布制裁東南亞線上詐騙

美國國務卿魯比歐8日表示，美國將針對東南亞的線上詐騙中心實施經濟制裁，包括位於緬甸和柬埔寨的目標，以干擾這些詐騙犯罪來保...

川普最高法院得利 美貿易委員會委員不得復職

美國總統川普8日在最高法院取得暫時性的勝利，一是最高法院允許在訴訟期間，川普撤職的民主黨籍聯邦貿易委員會（FTC）委員斯...

川普不放棄接管芝加哥治安 國土安全部宣布新一波掃蕩行動

美國最高法院8日推翻下級法院的裁定，解除對移民及海關執法局（ICE）的約束，讓他們能夠依照對象的語言或特徵做盤查；此外，...

美探員突襲現代-LG廠 拉美移民控有工作許可也被捕

韓國現代汽車與LG在美國喬治亞州合資興建的電動車電池廠，日前遭美國移民當局搜查逮捕475人，根據媒體報導，其中以韓國人為...

300名南韓人在美被拘留 川普稱不會殃及美韓關係

美國總統川普今天表示，儘管近日在喬治亞州的移民掃蕩行動中約有300名韓國人被拘留，美國與韓國保持著「非常好」（great...

紐約1持刀男闖布碌崙警局割傷女警 遭追捕擊斃

紐約一名男子7日清晨持刀闖入位於布碌崙(布魯克林)的市警73分局，該男持刀割傷一名警員後逃出警局。幾名警員在追捕這名男子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。