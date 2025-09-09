川普最高法院得利 美貿易委員會委員不得復職

美國總統川普8日在最高法院取得暫時性的勝利，一是最高法院允許在訴訟期間，川普撤職的民主黨籍聯邦貿易委員會（FTC）委員斯勞特（Rebecca Slaughter）不得復職；二是最高法院暫時推翻下級法院的禁令，允許移民及海關執法局（ICE）繼續在洛杉磯針對有非法移民嫌疑的民眾做盤查。

FTC肩負消費者保護與反壟斷任務，委員組成採跨黨派設計，在五名委員中不得有超過三人來自同一政黨；川普今年3月解雇斯勞特與另一名民主黨籍委員貝多亞（Alvaro Bedoya），被視為對監管機構獨立性的一大挑戰。

川普所做的開除命令是直接挑戰1935年最高法院「亨弗里執行人訴美國案」（Humphrey’s Executor v. United States）的先例，該案曾確認總統不得無故解職FTC委員的限制；斯特勞和貝多亞皆對川普開除的命令提出挑戰，但貝多亞後來放棄訴訟。

盡管哥倫比亞特區巡迴上訴法院日前做出裁定，指美國總統不得無故撤換FTC委員，並讓斯勞特恢復職務，然而最高法院8日裁定斯勞特在訴訟期間不得復職。

根據NBC報導，這項裁定雖然不代表最高法院最後會給予總統「無理由」（without cause）開除獨立監管機構成員的權力，但透露最高法院有可能會做出這樣的決定；據報導，斯勞特對此發出聲明表示，雖然最高法院決定不讓她復職，但她會對這件訴訟堅持到底。

另外，地區法院於7月裁定ICE在洛杉磯的逮捕行動不具有合理的懷疑，而是依照種族、口音和特定工作，在洗車場、公車站、停車場等地流動式地抓人，法院認定ICE的利用刻板印象來行動並不合憲。

不過，在川普政府日前提出緊急上訴、要求推翻地區法院的決定之下，最高法院8日以6比3的票數暫時解除下級法院的禁令，允許ICE繼續在洛杉磯進行相關盤查行動，被視為是川普政府近期的一大勝利。