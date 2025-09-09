川普政府請求最高法院 盼持續凍結近50億美元外援

快訊

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）政府今天向最高法院提出緊急聲請，請求讓政府持續凍結數十億美元的對外援助經費。

美聯社報導，這場法律訴訟的癥結在於，川普上個月表態不會動用國會批准的近50億美元外援撥款。

華府聯邦地區法院法官阿里（Amir Ali）上週裁決，川普政府扣住這筆款項的決定有可能違法。

川普8月28日致函美國聯邦眾議院議長強生（MikeJohnson），表示他不會動用國會批准的49億美元對外援助經費，這實際上是在未經國會批准的情況下削減預算。

川普採取所謂的口袋撤銷（pocket rescission）手段，這是指總統於會計年度接近結束時向國會提出請求，要求不動用已核准的經費，以致國會無法在45天時限內完成相關行動，這筆經費最終未被執行，等同失效；美國每年會計年度於9月底結束。

阿里指出，法律明確規定，必須經國會同意撤銷，政府才能扣住經費。

在一個聯邦上訴法官合議庭拒絕擋下阿里的裁決後，川普政府便訴請最高法院。

美國司法部的律師上個月告訴一位聯邦法官，另有原本遭凍結的65億美元援助經費會在9月30日會計年度結束之前動用。

這起案件已在法庭攻防長達數個月，控告政府的非營利組織聲稱，凍結援助經費違反了聯邦法律，甚至中斷了對於海外最迫切人命救助計畫的資助。

川普 美國 法律

