民主黨議員公布不雅信稱出自川普之手 白宮否認

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國民主黨籍聯邦眾議員今天公布一封據稱出自總統川普之手的不雅信，內容關於川普在2003年祝賀性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生日快樂，白宮隨後否認此事。

華爾街日報」7月中旬曾報導，英國社交名媛麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）將艾普斯坦2003年50歲生日收到的祝賀信函集結成冊，其中包括一封有川普簽名的不雅信，當中有幾行用打字機打出來的文字，外面的粗線條是一個裸女的輪廓，看起來是手繪。

華爾街日報報導說：「這位後來當上總統的人在她的腰部下方簽了一個彎彎曲曲的Donald（唐納，川普名），模仿陰毛的樣子。信的結尾是『生日快樂，願每一天都是另一個美好的秘密』。」川普駁斥這是不實報導。

法新社報導，聯邦眾議院監督暨政府改革委員會（House Committee on Oversight and GovernmentReform）正在調查艾普斯坦相關刑事案件處理過程。美國媒體CNBC提到，委員會民主黨籍議員今天在社群媒體上公布的信函截圖，看起來與華爾街日報報導相符。

白宮今天表示，川普並未簽名或手繪生日賀函給艾普斯坦。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在社群平台X上寫道：「正如我一再強調，這幅畫很明顯不是川普總統所繪，他也沒有簽名。」

李威特還說，有關這封不雅信的報導「不實」，並表示川普的法律團隊將持續積極對華爾街日報採取法律行動。

川普 生日 華爾街日報

延伸閱讀

美關稅訴訟 推演最差結局…財長：恐被迫退還5千億美元稅金

湯姆漢克斯西點軍校頒獎取消 川普讚明智之舉

300名南韓人在美被拘留 川普稱不會殃及美韓關係

在美製造vs移民執法 川普搜現代汽車電池廠一次看

相關新聞

美國人去年被騙百億美元 美國務院宣布制裁東南亞線上詐騙

美國國務卿魯比歐8日表示，美國將針對東南亞的線上詐騙中心實施經濟制裁，包括位於緬甸和柬埔寨的目標，以干擾這些詐騙犯罪來保...

川普不放棄接管芝加哥治安 國土安全部宣布新一波掃蕩行動

美國最高法院8日推翻下級法院的裁定，解除對移民及海關執法局（ICE）的約束，讓他們能夠依照對象的語言或特徵做盤查；此外，...

美探員突襲現代-LG廠 拉美移民控有工作許可也被捕

韓國現代汽車與LG在美國喬治亞州合資興建的電動車電池廠，日前遭美國移民當局搜查逮捕475人，根據媒體報導，其中以韓國人為...

300名南韓人在美被拘留 川普稱不會殃及美韓關係

美國總統川普今天表示，儘管近日在喬治亞州的移民掃蕩行動中約有300名韓國人被拘留，美國與韓國保持著「非常好」（great...

紐約1持刀男闖布碌崙警局割傷女警 遭追捕擊斃

紐約一名男子7日清晨持刀闖入位於布碌崙(布魯克林)的市警73分局，該男持刀割傷一名警員後逃出警局。幾名警員在追捕這名男子...

H1B簽證擬改加權制 梅蘭妮亞移民律師反對

白宮提議改革H1B簽證方式，遭到曾代表第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)的移民律師魏爾德斯(Micha...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。